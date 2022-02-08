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接種莫德納隔天身亡　家屬獲賠30萬元創疫苗救濟金額新高

記者林悅／台南報導

根據疾病管制署公布衛生福利部預防接種受害救濟審議小組（VICP），2022年1月13日的最新會議紀錄，台南市編號2586莊姓男子，接種疫苗後隔日出現胸痛、全身痠痛及呼吸困難而後失去意識死亡，死者生前有慢性病，但控制尚屬穩定，時序上無法排除發生心肌炎之可能性，因此核發救濟金新台幣30萬元。

▲台南市有一編號2586莊姓個案，注射莫德納疫苗隔天死亡，依法通報疫苗不良反應事件，經衛生福利部預防接種受害救濟審議小組，核定救濟30萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市有一編號2586莊姓個案，注射莫德納疫苗隔天死亡，依法通報疫苗不良反應事件，經衛生福利部預防接種受害救濟審議小組，核定救濟30萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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▲台南市有一編號2586莊姓個案，注射莫德納疫苗隔天死亡，依法通報疫苗不良反應事件，經衛生福利部預防接種受害救濟審議小組，核定救濟30萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，該名台南市編號2586莊姓個案，依據病歷資料記載、臨床表現及相關檢驗結果等研判，個案接種疫苗後隔日出現胸痛、全身痠痛及呼吸困難而後失去意識，依發生時間及臨床表現較可能致死原因為急性心肌梗塞、主動脈剝離等心血管疾病，惟未有充分之檢驗及檢查資料，考量個案雖有糖尿病、高血壓等慢性病病史，但控制尚屬穩定，且時序上無法排除發生心肌炎之可能性，故其症狀無法確定與接種COVID-19疫苗（莫德納Moderna）之關聯性，依據預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」第18條第1項及死亡給付之規定，核予救濟金新台幣30萬元。本案可能是莫德納疫苗救濟金額最高個案。

▲台南市有一編號2586莊姓個案，注射莫德納疫苗隔天死亡，依法通報疫苗不良反應事件，經衛生福利部預防接種受害救濟審議小組，核定救濟30萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據台南市衛生局指出，這名死者是在2021年7月注射疫苗，隔天死亡，依法通報疫苗不良反應事件，同時協助家屬申請藥害救濟。目前生局尚未接到審議結果，如果收到會根據結果辦理。

台南市另有一案編號2489，個案於接種疫苗2日後出現發燒、呼吸困難等症狀，經醫師診斷為冠心症，接受心導管手術，心導管檢查顯示右冠狀動脈末端阻塞，另個案腦部磁振造影及腦波檢查皆顯示腦部病變，經醫師診斷為代謝性腦病，個案之血小板檢驗結果並不符合血栓併血小板低下症候群之臨床表現，本身也有高血壓、糖尿病、冠狀動脈疾病及末期腎臟病等疾病史。綜上所述，個案之冠心症及代謝性腦病症狀應與其潛在疾病有關，與接種COVID-19疫苗（AZ）無關，不予救濟。

▲台南市有一編號2586莊姓個案，注射莫德納疫苗隔天死亡，依法通報疫苗不良反應事件，經衛生福利部預防接種受害救濟審議小組，核定救濟30萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，疾病管制署公布衛生福利部預防接種受害救濟審議小組（VICP） 今年1月13日的最新會議紀錄，共審查46名個案，其中33例接種AZ者、10例接種莫德納者，經判定症狀與疫苗無關，或是症狀有關但屬輕微且常見的頭暈及紅疹，所以上述43案都不予救濟。另有3例經判定與疫苗有關，核予救濟。包括一名接種AZ疫苗者獲救濟7萬元，一名接種莫德納疫苗後死亡者獲救濟30萬元，一名接種高端者獲救濟5000元。

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