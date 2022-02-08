2021年台南失業率3.9%　連續3年失業率為六都最低

▲台南市勞工局致力為市民朋友找頭路，2021年失業率為3.9％，低於全國失業率3.95％；與台中市、高雄市並列六都最低。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

依行政院主計總處統計資料，台南市2021年失業率為3.9％，低於全國失業率3.95％；與台中市、高雄市並列六都最低；勞動參與率為60.1％，高於全國勞參率59.02％。

台南市2021年下半年各年齡層失業率方面，其中35~39歲失業率1.7％，比2021年上半年3.9％減少了2.2％，減少幅度最大，其次為30~34歲失業率2.1％，比2021年上半年4.0％減少了1.9％，顯示台南市2021年推動各項就業服務及職業訓練在30~39歲青壯年期間效益最大。

勞工局王鑫基局長說，在黃偉哲市長帶領市府團隊的努力下，台南自2019年到2021年已經連續3年失業率為六都最低，雖近年受到COVID-19疫情影響，對國內產業及就業市場造成衝擊，勞工局持續推動各項就業服務與職業訓練措施，2021年共辦理430場小型徵才活動及1場中型、4場大型就業博覽會，共邀集1668家廠商提供72717個工作機會，並在疫情緊張期間於6至8月共辦理87場線上徵才活動，提供3117個工作機會，就業服務不中斷，協助市民朋友能夠順利就業。

此外，勞工局為協助失業者習得一技之長及在職者提升工作職能，辦理電腦、餐飲、美容美髮、照顧服務等多元訓練，2021年培育1774人，訓後就業率達8成，人才培育獲勞動部勞動力發展署TTQS（人才發展品質管理系統）金牌殊榮外，另照服訓練業務榮獲勞動部勞動力發展署優等肯定。

勞工局表示未來將持續推動各項就業服務，並配合中央各項紓困措施協助市民就業，年節後分別於永康區、善化區、新營區、安南區、南區、西港區、安平區、新市區、北區、六甲區、學甲區、東區等地陸續辦理多場徵才活動，相關活動訊息可上台南市勞工局網站https://web.tainan.gov.tw/labor/查詢，電洽06-6330820。