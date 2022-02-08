台灣開放福島食品登韓媒！韓續禁福島水產　憂台「更快加入」CPTPP

▲我國行政院宣布，日本福島核災五縣市食品將有條件輸入台灣。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者羅翊宬／綜合外電報導

台灣行政院今（8）日上午召開記者會，宣布即將開放福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等日本5縣食品進口後，此消息不僅受到日本媒體與政府高度關注，就連韓媒也進行相關報導。《韓聯社》認為，台灣蔡英文政府此舉，恐將讓台灣在加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）上比南韓更具優勢，因為目前南韓仍持續阻擋進口福島縣水產。

《韓聯社》點出，台灣解除日本福島5縣食品進口禁令，是為了能順利加入CPTPP而對日本政府做出的讓步，預估未來日本政府將在同樣脈絡下要求南韓政府開放進口福島8縣農漁產品。

據悉，台灣行政院8日上午在記者會上表示，在開放進口福島5縣食品的同時，將會秉持四大原則嚴格把關民眾食安，而蘑菇、野禽等部分食品仍將持續禁止進口。台灣行政院發言人羅秉成強調，2011年3月東日本大地震發生至今已過10年，如今全球各國已陸續解除福島食品進口禁令，「至今只剩台灣與中國全面禁止該地食品進口。」

▲南韓民眾曾於2013年到日本駐韓大使館，抗議日本出口未經放射物質檢查的農漁產品，呼籲禁止進口來自日本的農漁產品。（圖／達志影像／美聯社）

《韓聯社》指出，日本長期以來向台灣當局強烈呼籲，應允許開放進口福島5縣食品，而台灣自從去年9月開始進行申請加入CPTPP的程序以後，為了獲得核心成員國日本的支持，便與日本進行相關協商。

報導認為，台灣開放日本福島食品，其實與2020年12月台灣通過9項行政命令開放美國萊豬進口，在脈絡上來說是相通的，因為台灣長期以來針對美國萊豬的進口禁令，其實是台美簽署自由貿易協定（FTA）的最大阻礙；為了呼應台灣政府最終做出的決定，美國於去年6月不顧中國強烈反對，重啟台美經濟暨投資架構協定（TIFA）會談。

有鑑於此，隨著台灣政府陸續開放美國萊豬、日本福島食品進口以後，不僅加快促成簽署台美FTA的腳步，還有機會讓台灣在加入CPTPP的過程中更加順利，有效降低台灣對於中國長期以來的貿易依存度，符合台灣政府開拓多個出口貿易據點的計畫。

南韓在經濟產業上與台灣高度重疊、在全球貿易更是台灣的主要競爭對手，南韓經濟副總理兼財政企劃部長洪楠基更於去年12月表示，將計畫全面推動南韓申請加入CPTPP，因此是否鬆綁日本福島水產進口禁令，以做為換取順利加入CPTPP的條件，對於南韓而言同樣也是得審慎考量的議題。

▲日本農業技術中心官員正在介紹福島縣出產的農產品。（圖／達志影像）

據悉，南韓政府曾於2013年9月頒布政策，禁止福島、宮城、岩手、青森、櫪木、群馬、茨城、千葉8縣農漁產品進口，同時嚴加檢測放射能物質成份，只要驗出含有微量放射性物質，就必須追加遞交其他品項的檢查證明書；日本曾就南韓禁止進口福島8縣水產，向世界貿易組織（WTO）提起訴訟。

南韓海洋水產部長文成赫（문성혁）今年1月20日召開外媒記者會時，曾有記者提問，南韓是否有意鬆綁日本水產進口禁令，達成換取南韓加入CPTPP的條件；對此文成赫表示，「規範日本水產進口，乃為考量國內民眾健康的一項政策，韓國政府目前並未將解禁福島水產進口與申請加入CPTPP一事進行聯想。」

另外，根據韓媒《首爾經濟》，隨著「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）今年1月起在日本等10國首先正式生效，日本內閣官房長官兼政府發言人松野博一於2月1日下午在例行記者會上向南韓強烈呼籲，應儘速解除福島8縣水產進口禁令。

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