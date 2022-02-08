　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台灣開放福島食品獲日媒關注！登「頭版第2條」　解禁獲日政府證實

▲▼日本福島食品。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本福島食品。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

日本自從2011年3月11日福島第一核電廠發生核事故後，台灣政府便禁止福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣食品進口，不過如今隨著10年的時間過去，台灣行政院今（8）日召開記者會宣布解禁，不過將秉持著4大原則嚴格把關。消息一出後，獲得日本媒體高度重視，報導登上日本雅虎主要新聞頭版第2條、國際新聞頭版第1條，日本政府也證實收到台灣通報。

在台灣行政院8日上午召開記者會宣布即將解除福島5縣食品進口禁令以後，包括《朝日新聞》、《時事通信社》、《共同社》等日本主流媒體皆有相關報導，而《產經新聞》、《讀賣新聞》則在台灣當局釋出相關消息後於昨（7）日晚間以後進行報導。

《朝日新聞》指出，台灣政府將解除針對福島等5縣的統一禁止進口令，不過5縣的蘑菇、野禽等部分食品將仍繼續禁止進口，而考量到台灣國內部分輿論對於解除禁止進口令後所做出的強烈抵制行為，除了所有從福島等5縣進口的食品以外，部分嬰幼兒食品在進口時將進行相關檢疫，須提交產地檢驗證明、放射性物質檢測等。

▲▼台灣政府開放進口福島5縣農漁產品，獲日本媒體高度重視，報導登上日本雅虎新聞國際版第1條。（圖／翻攝自日本雅虎）

▲台灣政府開放進口福島5縣農漁產品，獲日本媒體高度重視，報導登上日本雅虎新聞國際版第1條。（圖／翻攝自日本雅虎）

而日本《TBS電視台》也在台灣行政院召開記者會後，以快訊方式進行報導，稱日本政府發言人兼內閣官房長官松野博一表示，已接獲台灣政府告知將宣布調整日本食品輸入管制措施。

另外，《共同社》、《讀賣新聞》則在報導時聚焦在「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），指出台灣去年9月申請加入CPTPP，而通過解除針對福島5縣的食品禁止進口令，盼能尋求爭取日本在台灣加入CPTPP議題上的支持。

《朝日新聞》指出，自從美國去年9月宣布解除日本福島5縣食品禁運令之後，至目前為止只剩中國（包含香港、澳門）與南韓針對福島5縣市農漁產品繼續維持禁運令。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►台南和逸飯店打折了！帶小孩超划算

►自然回甘的靜思書軒紅茶你喝過嗎？

ET快訊
全家合資刮中百萬！　「永和爸爸」開心曝獎金用途
快訊／殺妻塞塑膠桶！狠男入監假哭　檢求處無期徒刑
《殭屍校園》實際高三生只有3人！　網驚：他33歲了
「1200萬刮刮樂」第一個頭獎誕生！　獎落這縣市
獨／傻眼！看感冒竟變打第4劑疫苗　她14天才得到解答
《全明星》女星「被指犯規」IG遭罵爆！　經紀人發聲了
BMW「開上樓梯」誇張畫面曝！　網傻了：怎麼學的

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女高生「打同學像打地鼠」狂揍30多下　超扯片曝！旁人冷血笑呵呵

台灣開放福島食品獲日媒關注！登「頭版第2條」　解禁獲日政府證實

OL下班回家「噴完酒精」點蚊香　全身著火60%面積燒燙傷！

日媒：台灣申請加入CPTPP　福島食品解禁是關鍵

2歲嬰心臟燒破洞！誤吞電池「血液變酸」惹禍　爸媽忍痛放棄急救

2歲女童「院子吃餅乾」突然死亡　神秘死因嚇壞居民：惡鄰居下毒

日媒：美軍劍指中國　動員逾萬兵力沖繩近海軍演

法俄元首隔「4公尺長桌」會談　惡搞迷因圖瘋傳！法媒：俄式對話

俄加強集結兵力！馬克宏會普丁5小時「沒進展」　未來幾天是關鍵

俄羅斯猶豫了！憂入侵烏克蘭「代價難度高」　美情報攔截內容曝光

粿粿要結婚了！亮鑽戒點頭嫁范姜彥豐　整排《全明星》藍勾勾暴動：恭喜

雷／紅隊鉛球開戰裁判！江宏傑抗議不公平　他轟「出老千」…網灌爆《全明星3》粉專

米可白憋尿遭酸民嗆「愛錢死好」　直播提爺爺哭了：很不想吃年夜飯

50嵐員工「鐵鍋煮髒鞋」遭開除　衛生局不罰...總部：即刻停業2天

囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！

聯結車濱海公路重大事故！轎車被輾碎...駕駛重傷不治

賓士停紅燈...遭貨車「板金刮刮樂」　他爆氣踹車！網歪樓：笑聲超母湯～

愷樂鬆口回應「密婚醫生」真相！　友：重返幕前可能性低

快去加油！今起大降1.1元　九二汽油每公升回落至28.7元

都一樣！9旬阿公被妻查手機　立正緊張神情網笑：看到男友

女高生「打同學像打地鼠」狂揍30多下　超扯片曝！旁人冷血笑呵呵

台灣開放福島食品獲日媒關注！登「頭版第2條」　解禁獲日政府證實

OL下班回家「噴完酒精」點蚊香　全身著火60%面積燒燙傷！

日媒：台灣申請加入CPTPP　福島食品解禁是關鍵

2歲嬰心臟燒破洞！誤吞電池「血液變酸」惹禍　爸媽忍痛放棄急救

2歲女童「院子吃餅乾」突然死亡　神秘死因嚇壞居民：惡鄰居下毒

日媒：美軍劍指中國　動員逾萬兵力沖繩近海軍演

法俄元首隔「4公尺長桌」會談　惡搞迷因圖瘋傳！法媒：俄式對話

俄加強集結兵力！馬克宏會普丁5小時「沒進展」　未來幾天是關鍵

俄羅斯猶豫了！憂入侵烏克蘭「代價難度高」　美情報攔截內容曝光

香港確診狂飆　深圳連續發現5名跨境司機陽性

行政院宣布解禁核食　侯友宜表態了

陸冬奧華裔選手場內吸睛　場外標配學霸背景...還有帥哥CSI調查員

3折住最美海景房！還能免費爽吃早餐　身分證中2號碼再升等房型

快試手氣！手搖杯豪送「10杯免費喝、買1送1」　限時11天開抽

國民黨嗆開放福食撕毀公投決議　民進黨團：請做與時俱進的現代人

李沃牆／春節過後民眾「蛋蛋的」哀傷　「凍漲補貼」救急不救窮

曹耀鈞／「台灣清廉」國際肯定　「教育＋抓跨國貪腐」廉能更進步

台糖文物「巡道車」被入侵亂吐檳榔汁　網友痛罵要揪出破壞王

全家人合資3.6萬刮中百萬！　「永和爸爸」曝獎金用途

國際熱門新聞

驚覺老公不倫妹妹　正妹崩潰離婚

264張彩券全中　幸運男爽贏367萬

俄內部憂侵烏代價難度高　美攔截內容曝光

2歲嬰誤吞電池「心臟燒破洞」亡

快訊／拜登政府二次對台軍售　售28億「愛國者系統」

追不過Omicron　南韓宣布放棄檢測和追蹤

紅包紙鈔印「天地銀行」　學生怒：這是冥幣

美軍增援部隊　陸續抵波蘭

多倫多大學新年發紅包！學生打開驚見全是冥紙

馬斯克4年前推文惹大禍　特斯拉遭SEC控證券詐欺

高命中率滅蚊秘技曝光！手掌方向是關鍵

歐盟外交主官：歐洲面臨冷戰以來最危險時刻

美12歲童實現核融合　台灣也有「台東尼史塔克」

她初二出門買菜「離奇失蹤」慘變河中浮屍

更多熱門

相關新聞

日福食解禁祭三措施　經部：有助加入高標準的CPTPP

日福食解禁祭三措施　經部：有助加入高標準的CPTPP

行政院今（8）日舉行「日本食品輸入管制措施」記者會，宣布解禁日本福島五縣食品進口，但將以「三原則、三配套」堅守人民食安；經濟部表示，日本福食解禁後，台灣再度證明願依據國際規範進行經貿措施，有助加入高標準的跨太平洋夥伴全面進步協定 (CPTPP)。

快訊／台灣確定開放日本福島食品　蔡英文首發聲「不會進口核食」

快訊／台灣確定開放日本福島食品　蔡英文首發聲「不會進口核食」

福食解禁　日本駐台代表：同甘共苦是海島鄰居共同的語言

福食解禁　日本駐台代表：同甘共苦是海島鄰居共同的語言

福島5縣食品解禁　野生鳥獸肉、菇類、漉油菜仍禁止進口

福島5縣食品解禁　野生鳥獸肉、菇類、漉油菜仍禁止進口

日媒：台灣申請加入CPTPP　福島食品解禁是關鍵

日媒：台灣申請加入CPTPP　福島食品解禁是關鍵

關鍵字：

日韓要聞日本福島台灣進口核食核事故日媒CPTPP

讀者迴響

熱門新聞

「我死獄中世人就知真相」　8死劉邦友案最後嫌疑人曝

傳播妹跳樓亡「做鬼一個都別跑」　母哭：警還命來

台大女星翻臉劉樂妍　「放棄健保」遷陸戶籍

80kg小六弟脂肪肝！醫一聽「清蒸水煮菜單」秒傻了

驚覺老公不倫妹妹　正妹崩潰離婚

50嵐點啥懂喝？飲料控激推這2款：真的讚

不是NIKE！「1低調神鞋」滿街跑

女突被「關掉濾鏡」　真面目露出驚

手指頭量胸部大小！4根手=D罩杯　她實測：超準

冠佑曝光漂亮女兒！才13歲「已有171高挑身材」

46歲「三級片始祖」女星近況曝光！

大姑爽當頂客族…公婆逼過繼小兒子

擊敗郭董當首富　不到1年遭下架

他嘆好市多變「收會費的家樂福」　網嗆退卡！

首位韓女團轉拍A片　20歲女偶像：身材是藝術品

更多

最夯影音

更多
粿粿要結婚了！亮鑽戒點頭嫁范姜彥豐　整排《全明星》藍勾勾暴動：恭喜

粿粿要結婚了！亮鑽戒點頭嫁范姜彥豐　整排《全明星》藍勾勾暴動：恭喜
雷／紅隊鉛球開戰裁判！江宏傑抗議不公平　他轟「出老千」…網灌爆《全明星3》粉專

雷／紅隊鉛球開戰裁判！江宏傑抗議不公平　他轟「出老千」…網灌爆《全明星3》粉專

米可白憋尿遭酸民嗆「愛錢死好」　直播提爺爺哭了：很不想吃年夜飯

米可白憋尿遭酸民嗆「愛錢死好」　直播提爺爺哭了：很不想吃年夜飯

50嵐員工「鐵鍋煮髒鞋」遭開除　衛生局不罰...總部：即刻停業2天

50嵐員工「鐵鍋煮髒鞋」遭開除　衛生局不罰...總部：即刻停業2天

囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！

囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面