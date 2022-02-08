台灣開放福島食品獲日媒關注！登「頭版第2條」　解禁獲日政府證實

▲日本福島食品。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

日本自從2011年3月11日福島第一核電廠發生核事故後，台灣政府便禁止福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣食品進口，不過如今隨著10年的時間過去，台灣行政院今（8）日召開記者會宣布解禁，不過將秉持著4大原則嚴格把關。消息一出後，獲得日本媒體高度重視，報導登上日本雅虎主要新聞頭版第2條、國際新聞頭版第1條，日本政府也證實收到台灣通報。

在台灣行政院8日上午召開記者會宣布即將解除福島5縣食品進口禁令以後，包括《朝日新聞》、《時事通信社》、《共同社》等日本主流媒體皆有相關報導，而《產經新聞》、《讀賣新聞》則在台灣當局釋出相關消息後於昨（7）日晚間以後進行報導。

《朝日新聞》指出，台灣政府將解除針對福島等5縣的統一禁止進口令，不過5縣的蘑菇、野禽等部分食品將仍繼續禁止進口，而考量到台灣國內部分輿論對於解除禁止進口令後所做出的強烈抵制行為，除了所有從福島等5縣進口的食品以外，部分嬰幼兒食品在進口時將進行相關檢疫，須提交產地檢驗證明、放射性物質檢測等。

▲台灣政府開放進口福島5縣農漁產品，獲日本媒體高度重視，報導登上日本雅虎新聞國際版第1條。（圖／翻攝自日本雅虎）

而日本《TBS電視台》也在台灣行政院召開記者會後，以快訊方式進行報導，稱日本政府發言人兼內閣官房長官松野博一表示，已接獲台灣政府告知將宣布調整日本食品輸入管制措施。

另外，《共同社》、《讀賣新聞》則在報導時聚焦在「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），指出台灣去年9月申請加入CPTPP，而通過解除針對福島5縣的食品禁止進口令，盼能尋求爭取日本在台灣加入CPTPP議題上的支持。

《朝日新聞》指出，自從美國去年9月宣布解除日本福島5縣食品禁運令之後，至目前為止只剩中國（包含香港、澳門）與南韓針對福島5縣市農漁產品繼續維持禁運令。

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