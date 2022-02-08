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日媒：台灣申請加入CPTPP　福島食品解禁是關鍵

▲行政院宣布日本福島核災五縣市食品有條件輸入台灣。（示意圖／記者林敬旻攝）

▲行政院宣布日本福島核災五縣市食品有條件輸入台灣。（示意圖／記者林敬旻攝）

文／中央社

行政院今天宣布將開放日本福島5縣食品進口。有日媒日前報導指出，台灣去年9月申請加入由日本主導的CPTPP，台灣能否加入的關鍵，正是對日本福島5縣食品是否解禁。

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）前身為「跨太平洋夥伴協定」（TPP），美國在2017年退出TPP後，由日本主導改組為CPTPP，並擔任去年CPTPP輪值主席國、英國加入CPTPP工作小組主席國等，對於台灣入會案扮演關鍵角色。

不過，台灣自從2011年311福島核災後，持續禁止日本福島、茨城、櫪木、群馬與千葉等5縣的食品進口；這項長達近11年的禁令，行政院今天宣布將解除。

日本時事通信社今年1月10日率先披露，台灣為加入CPTPP，正加速討論開放福島5縣食品，最快今春1至3月間解禁。

報導說，台灣去年12月18日的公投否決了禁止美國萊豬進口，社會氛圍已改變，成為開放福島5縣食品進口的助力。

日本新聞網站「新潮社Foresight」分析，台灣加入CPTPP的關鍵就在於福島5縣食品禁令。

報導分析，去年2月英國率先申請加入CPTPP後，台灣本來可以跟進宣布申請加入，但沒有這麼做的原因，就是卡在福島5縣食品問題。

▲行政院宣布日本福島核災五縣市食品有條件輸入台灣。（示意圖／記者林敬旻攝）

▲台灣申入CPTPP最重要的課題，就是日本福島5縣食品議題。（示意圖／記者林敬旻攝）

去年擔任主席國的日本可望協助台灣，但日本一貫的態度，就是相對地希望台灣解決福島5縣食品問題。不過台灣的民進黨政府即使有心解決，在輿論強力反對之下，一直遲遲未能解決。

報導指出，台灣當局希望在申入CPTPP前先取得日本的理解，但在需要以解決福島5縣食品問題作為交換下，使得此事動彈不得。

報導引述中華經濟研究院台灣WTO中心資深副執行長李淳的看法，指出去年中國搶先申入CPTPP成為台灣加速動作的催化劑，而台灣申入CPTPP最重要的課題，就是日本福島5縣食品議題。

李淳表示，現在美國與歐洲都已從科學觀點認定福島5縣食品沒有危險性，台灣很難持續對日本說NO。

日本執政黨自民黨幹事長（秘書長）茂木敏充去年在擔任外務大臣任內時曾說，台灣與日本是共享基本價值、具有緊密關係的重要夥伴，歡迎台灣申入CPTPP；日本將從戰略性的觀點，及日本國民理解為基礎來進行因應。

報導指出，茂木這番話的重點在於「戰略性的觀點」，意即從強化對中國包圍網的大局來看，只要台灣展現出有意處理福島5縣食品問題的態度，即使沒有馬上解除禁令，日本也可表現出支持台灣的立場。

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