7男閹割直播遭警破獲！只為追求「無性狀態」　日男自宮煮陰莖料理

▲早在2012年，日本一名當時年僅23歲的花美男插畫家杉山真央就切除生殖器料理，邀請粉絲入場付費觀看。（圖／翻攝自Barcroft Media）

記者羅翊宬／綜合報導

蘋果iPhone智慧型手機10多年前引領科技風潮，當時中國河南省一名年僅17歲的少年靠「賣腎換手機」，而台灣PTT網友則開玩笑稱有所謂的「國際盜陰莖組織」；然而在現實生活中，真的有類似偏激性癖好團體存在，英國警方破獲後發現，他們切除陰莖的原因，竟然是為了追求女性化、或是維持青春期前的無性徵狀態。

根據外媒《都市報》、《每日郵報》，英國警方於2021年12月在倫敦市北部的芬斯伯里公園（Finsbury Park）的一棟公寓內逮捕極端SM組織的7名男性成員，年齡介於30至60歲之間，他們將奇怪的「閹割」奉為信仰圭臬。

知情人士透露，該組織常在該棟房屋的地下室進行陰莖、睪丸切除手術，同時手術過程拍攝的影像會被上傳至付費成人影音頻道，且在推特上進行宣傳。報導指出，自願接受「閹割」的男性在陰莖切除手術以後，會透過網路論壇見面，同時以Nullos身分出場，該單字語意為「閹人」。

▲杉山真央將自己的生殖器切除後做成高級義式料理。（圖／翻攝自日網）

倫敦警察廳表示，他們在當地埋伏3天才破案，順便扣押桌上型電腦、筆記型電腦與其他裝在塑膠袋裡的物品，其中一名44歲的挪威籍男子是團體與活動的主辦人，另外6人分別為30、40、50、60多歲之間的男子，該名44歲挪威籍男子自稱「太監製造機」，而他在早前也接受陰莖切除手術。

警方依涉嫌身體毀損罪逮捕主嫌與其他6人，不過目前7名男性皆已被交保。

報導指出，被稱為「Nullos運動」的陰莖睪丸切除手術近年來愈來愈受到歡迎，早年只有為了食人、或是性慾等才會進行閹割，然而到了近年卻有更多人是因為追求性別認同，才決定動刀切除陰莖睪丸、或是乳頭，超過一半的人使用業餘刀具，透過醫生或獸醫動刀、甚至是自己切除，估計全球目前有1.5萬名自願閹割者。

據悉，其實這種自願閹割生殖器官的活動早在2012年就已經出現，當年日本一名年僅23歲的花美男插畫家杉山真央認為自己是「無性人」，他在動刀切除自己的陰莖後，在一間高級俱樂部舉辦活動，要求粉絲付費進入觀賞他品嘗術後切下的男性生殖器，包含陰莖、睪丸，並烹煮成高級義式料理，他甚至高調在網路分享過程，引起警方注意調查。

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