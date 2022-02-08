　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

福食解禁拚CPTPP！他嗆「大陸有開放嗎」：前年風險評估昨才放上網

▲國民黨立委林為洲。（資料照／記者李毓康攝）

▲國民黨立委林為洲。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

行政院8日宣布解禁日本福島等五縣食品進口管制，發言人羅秉成說，台灣要加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）就無可迴避。對此，國民黨立委林為洲8日表示，中國大陸去年就申請，請問大陸有因此開放核食進口嗎？為什麼反而我們要在食安問題上步步退讓？林為洲也指，點開食藥署網站，109年度「輸入食品風險評估」的執行日期是109年12月10日至110年8月31日，但為什麼是昨天才放在網路上？

行政院8日上午10時召開「日本食品輸入管制措施」記者會，宣布福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等日本五縣食品進口管制解禁。然而，林為洲下午透過臉書表示，「整場記者會我看到執政黨在乎的只有政治問題。」民進黨僅一再強調開放有助於CPTPP，但如何加入？難道只有犧牲民眾健康是唯一解？

林為洲指出，CPTPP的申請條件，是新成員的加入需要以共識決定，有意申請經濟體須提交正式入會申請，並事先與各成員國進行非正式互動，爭取各國支持；也就是說，爭取和日本的互動很重要。但林也說，馬政府時期有跟新加坡、紐西蘭簽訂FTA，民進黨執政不是以簽訂貿易協定的方式來尋求國際認同，而是在人民食安問題上步步退讓來換取國際認同，這個是有相對落差的。

林為洲表示，中國大陸去年9月，早台灣6天申請加入CPTPP，請問大陸有因此開放核食進口嗎？我們向來自詡民主成就高於中國大陸，為什麼反而要在食安問題上步步退讓，對人民的憂慮視而不見？

為洲提到，點開食藥署網站，109年度「輸入食品風險評估」，它的執行日期是109年12月10日至110年8月31日，為什麼是昨天（111年2月7日）才放在網路上？為什麼跨部會赴日實地考察，最近一次去是105年？近五年都沒有最新的跨部會赴日實地考察，怎麼評估？

「民進黨執政前說要廢核四，執政後卻要開放核食，渣男行為不可取。」林為洲強調，很抱歉，國民黨關心的很簡單，是食品安全問題，是科學問題，也民眾最在乎的問題。

►台南和逸飯店打折了！帶小孩超划算

►自然回甘的靜思書軒紅茶你喝過嗎？

ET快訊
快訊／新竹雙載機車衝撞電桿！18歲男慘死
嗆問杜汶澤「老家在哪」　他挺蕭敬騰：回家論有什麼問題？
勤業急令全員居家1天　爆「明天就恢復上班」
噁！員工爆知名冬瓜糖水店「老鼠死鍋中」　流向多家飲料店
穿衣注意！研究：蚊子超愛「4顏色」　聞到這氣體直接飛過去
快訊／高雄3車追撞「小貨車成夾心餅」　駕駛身亡
北市副發言人＋1！　柯文哲找三立美女主播加入

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「說要公開透明、現在黑箱獨行」　江啟臣批「偷襲」解禁福食

福島食品解禁　萬美玲轟政府「全台灣都想走向世界，但不是用健康換」

副發言人＋1！三立美女主播魏文元加入北市府　柯文哲：寬廣國際視野

謝立功未與高虹安討論2022佈局　柯文哲笑回：整個民眾黨「都是自走砲」

福食解禁拚CPTPP！他嗆「大陸有開放嗎」：前年風險評估昨才放上網

柯文哲批蔡英文一人決定六都市長人選　「我是黨主席也沒這樣做」

北市今+6本土！幼兒園群聚案延燒　累積14例確診

為選舉「提前開放福食」？柯文哲：民進黨治國不怎麼樣　但選戰一流

板橋1家4口確診案　北市衛生局爆：足跡多、不只1人有北市足跡

開放福食可入CPTPP？　柯文哲：別做夢啦！不切實際的期望

粿粿要結婚了！亮鑽戒點頭嫁范姜彥豐　整排《全明星》藍勾勾暴動：恭喜

雷／紅隊鉛球開戰裁判！江宏傑抗議不公平　他轟「出老千」…網灌爆《全明星3》粉專

米可白憋尿遭酸民嗆「愛錢死好」　直播提爺爺哭了：很不想吃年夜飯

賓士停紅燈...遭貨車「板金刮刮樂」　他爆氣踹車！網歪樓：笑聲超母湯～

囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！

50嵐員工「鐵鍋煮髒鞋」遭開除　衛生局不罰...總部：即刻停業2天

聯結車濱海公路重大事故！轎車被輾碎...駕駛重傷不治

婁峻碩「絕不劈腿」：我很愛惜羽毛　穩定交往焦凡凡...不願留任何疙瘩

辰亦儒回台灣了！跟曾之喬穿情侶裝　「一轉身就有大亮點」閃爆

愷樂鬆口回應「密婚醫生」真相！　友：重返幕前可能性低

「說要公開透明、現在黑箱獨行」　江啟臣批「偷襲」解禁福食

福島食品解禁　萬美玲轟政府「全台灣都想走向世界，但不是用健康換」

副發言人＋1！三立美女主播魏文元加入北市府　柯文哲：寬廣國際視野

謝立功未與高虹安討論2022佈局　柯文哲笑回：整個民眾黨「都是自走砲」

福食解禁拚CPTPP！他嗆「大陸有開放嗎」：前年風險評估昨才放上網

柯文哲批蔡英文一人決定六都市長人選　「我是黨主席也沒這樣做」

北市今+6本土！幼兒園群聚案延燒　累積14例確診

為選舉「提前開放福食」？柯文哲：民進黨治國不怎麼樣　但選戰一流

板橋1家4口確診案　北市衛生局爆：足跡多、不只1人有北市足跡

開放福食可入CPTPP？　柯文哲：別做夢啦！不切實際的期望

黃偉哲關心紅蔥頭產銷情形　台南啟動收購加工及行銷推廣平穩市場價格

林智勝春訓加練三壘　劉基鴻開季二軍出發

年假後腸胃炎？營養師教飲食調整5重點：蘋果可助止瀉

許藍方遭嗆「不要再劈腿」！　客氣回應被網友讚高EQ

快訊／新竹雙載機車衝撞電桿！18歲男重傷不治　友命危搶救中

雞蛋一斤70元民眾怒批「發災難財」　雜貨店老闆哀吐背後原因

全北京唯一！　這支10人冬奧志願者團隊「來自台灣」

鄭家純「月光族到買房」28歲擁3豪宅　曝光理財秘訣「2點最關鍵」

超狂！《華燈》19歲劉敬進軍好萊塢　飛LA拍《尚氣》導演新作

兒臉遭同學撞傷母求償99萬　「怎麼算出來的」無法舉證吞敗

女網紅拍片遭400淫狼集體性騷！　衣服被撕破扯爛...接力拋到空中

政治熱門新聞

快訊／板橋女染疫在信義區上班　搭捷運上下班足跡曝光

板橋一家四口確診！染疫女在北市信義上班　會計師事務所急曝3天足跡

快訊／板橋1家4口確診　小女兒在信義區上班

快訊／板橋1家4口染疫足跡曝光　集中板橋、新莊、板南線

快訊／板橋一家四口確診20歲小女兒足跡曝　初二逛IKEA、初三逛寶雅

快訊／參選2022北市長？　陳時中正式表態：一切以政務為重

板橋1家4口確診案　北市衛生局爆：足跡多、不只1人有北市足跡

民進黨縣市長布局曝　陳時中有3選擇

快訊／侯友宜15時召開疫情記者會　衛生局證實：有新增個案

快訊／板橋1家4口確診！小女兒無症狀感染源難追　發病日推估2月5日

陳時中坦言不排斥參選：不想吃碗內看碗外

藍綠白黃備戰2022　全台縣市首長點將一次看

快訊／納豆爆「再進手術室緊急動刀」　侯友宜曝最新病況

北市幼兒園群聚案延燒　累積14例確診

更多熱門

相關新聞

提前開放福食？柯：民進黨選戰一流

提前開放福食？柯：民進黨選戰一流

行政院8日宣布，解禁福島地區5縣市（福島、茨城、櫪木、群馬及千葉）食品，預告期為10天，2月21日由衛福部正式公告後即日生效，3月1日會函告地方政府食安自治條例抵觸無效。針對政府於春節拋出解禁福食，是否為了2022大選？台北市長柯文哲直言，「民進黨治國不怎麼樣，但選戰一流，我非常欽佩！」

開放福食可入CPTPP？柯文哲：別做夢啦！

開放福食可入CPTPP？柯文哲：別做夢啦！

國民黨批突襲開放福食　柯酸這句話

國民黨批突襲開放福食　柯酸這句話

政府開放日本核食進口　台中18藍議員怒：獨裁

政府開放日本核食進口　台中18藍議員怒：獨裁

福食解禁「綠拿馬英九救駕」　馬辦開轟

福食解禁「綠拿馬英九救駕」　馬辦開轟

關鍵字：

林為洲福食核食CPTPP食藥署

讀者迴響

熱門新聞

2歲嬰誤吞電池「心臟燒破洞」亡

「我死獄中世人就知真相」　8死劉邦友案最後嫌疑人曝

驚覺老公不倫妹妹　正妹崩潰離婚

46歲「三級片始祖」女星近況曝光！遭酸老怒反擊

傳播妹跳樓亡「做鬼一個都別跑」　母哭：警還命來

80kg小六弟脂肪肝！醫一聽「清蒸水煮菜單」秒傻了

台大女星翻臉劉樂妍　「放棄健保」遷陸戶籍

他嘆好市多變「收會費的家樂福」　網嗆退卡！

50嵐點啥懂喝？飲料控激推這2款：真的讚

快訊／今本土暴增26例！境外增22例

新北感染源不明一家四口Ct值曝

不是NIKE！「1低調神鞋」滿街跑

表弟過年「偷走破萬寶可夢卡」　他氣炸給難看

女突被「關掉濾鏡」　真面目露出驚

手指頭量胸部大小！4根手=D罩杯　她實測：超準

更多

最夯影音

更多
粿粿要結婚了！亮鑽戒點頭嫁范姜彥豐　整排《全明星》藍勾勾暴動：恭喜

粿粿要結婚了！亮鑽戒點頭嫁范姜彥豐　整排《全明星》藍勾勾暴動：恭喜
雷／紅隊鉛球開戰裁判！江宏傑抗議不公平　他轟「出老千」…網灌爆《全明星3》粉專

雷／紅隊鉛球開戰裁判！江宏傑抗議不公平　他轟「出老千」…網灌爆《全明星3》粉專

米可白憋尿遭酸民嗆「愛錢死好」　直播提爺爺哭了：很不想吃年夜飯

米可白憋尿遭酸民嗆「愛錢死好」　直播提爺爺哭了：很不想吃年夜飯

賓士停紅燈...遭貨車「板金刮刮樂」　他爆氣踹車！網歪樓：笑聲超母湯～

賓士停紅燈...遭貨車「板金刮刮樂」　他爆氣踹車！網歪樓：笑聲超母湯～

囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！

囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面