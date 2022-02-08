福食解禁拚CPTPP！他嗆「大陸有開放嗎」：前年風險評估昨才放上網

▲國民黨立委林為洲。（資料照／記者李毓康攝）



記者蘇晏男／台北報導

行政院8日宣布解禁日本福島等五縣食品進口管制，發言人羅秉成說，台灣要加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）就無可迴避。對此，國民黨立委林為洲8日表示，中國大陸去年就申請，請問大陸有因此開放核食進口嗎？為什麼反而我們要在食安問題上步步退讓？林為洲也指，點開食藥署網站，109年度「輸入食品風險評估」的執行日期是109年12月10日至110年8月31日，但為什麼是昨天才放在網路上？

行政院8日上午10時召開「日本食品輸入管制措施」記者會，宣布福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等日本五縣食品進口管制解禁。然而，林為洲下午透過臉書表示，「整場記者會我看到執政黨在乎的只有政治問題。」民進黨僅一再強調開放有助於CPTPP，但如何加入？難道只有犧牲民眾健康是唯一解？

林為洲指出，CPTPP的申請條件，是新成員的加入需要以共識決定，有意申請經濟體須提交正式入會申請，並事先與各成員國進行非正式互動，爭取各國支持；也就是說，爭取和日本的互動很重要。但林也說，馬政府時期有跟新加坡、紐西蘭簽訂FTA，民進黨執政不是以簽訂貿易協定的方式來尋求國際認同，而是在人民食安問題上步步退讓來換取國際認同，這個是有相對落差的。

林為洲表示，中國大陸去年9月，早台灣6天申請加入CPTPP，請問大陸有因此開放核食進口嗎？我們向來自詡民主成就高於中國大陸，為什麼反而要在食安問題上步步退讓，對人民的憂慮視而不見？

林為洲提到，點開食藥署網站，109年度「輸入食品風險評估」，它的執行日期是109年12月10日至110年8月31日，為什麼是昨天（111年2月7日）才放在網路上？為什麼跨部會赴日實地考察，最近一次去是105年？近五年都沒有最新的跨部會赴日實地考察，怎麼評估？

「民進黨執政前說要廢核四，執政後卻要開放核食，渣男行為不可取。」林為洲強調，很抱歉，國民黨關心的很簡單，是食品安全問題，是科學問題，也民眾最在乎的問題。