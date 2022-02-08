國民黨批蔡政府「突襲開放福食」　柯文哲酸：政黨輪替就「靈魂交換」

▲台北市長柯文哲8日下午受訪。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

行政院8日宣布，將解禁福島地區5縣市（福島、茨城、櫪木、群馬及千葉）食品，預告期為10天，2月21日由衛福部正式公告後即日生效，3月1日會函告地方政府食安自治條例抵觸無效。面對國民黨覺得被突襲，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲8日表示，在野黨、執政黨於政黨交替時，「每個人都靈魂交換」，造成人民認知混亂。

柯文哲8日下午臨時召開記者會回應福食議題，針對國民黨覺得被執政黨突襲，柯文哲表示，這事情本來就要解決，自己的處事態度是「理性、務實、科學」，不管是萊豬或福島地區食品，自己講話反而「前後比較一致」，因為今天會有問題，常常是在野黨、執政黨的問題，「誰執政誰就贊成，誰在野誰就反對，然後政黨交替的時候，每個人都靈魂交換。」進而造成國內混亂、人民認知混亂。

柯文哲提到，福島地區食品的底線就是美國與歐盟標準，雖然台灣公布標準比美國、歐盟更嚴格，但因為台灣執法嚴謹度備受質疑，所以還是得要處理；而自己的態度就是理性、務實、科學和國際標準，剩下就是執法嚴謹即可，並且做到「源頭管理、明白標示」。

不過，柯文哲也擔憂，民眾心裡有數，台灣常常「立法從嚴、執法從寬」，但若純粹是理性、務實、科學來看，福島地區食品要開放，「也沒什麼問題。」