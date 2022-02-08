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779萬人反對日本核食進口　台中18藍議員強烈譴責中央獨裁

▲▼779萬人反對日本核食進口，但政府仍然堅持開放，台中市18名國民黨議員怒批獨裁。（圖／國民黨團提供）

▲▼779萬人反對日本核食進口，但政府仍然堅持開放，台中市18名國民黨議員怒批獨裁。（圖／國民黨團提供）

記者鄧木卿／台中報導

2018年公投，有779萬人反對日本核食進口，時隔不到4四年，行政院今天召開記者會，表面上以輸入管制為名，卻行開放解禁之實，踐踏人民意志，台中市議會18名國民黨籍市議員8日強烈譴責中央獨裁，要求中央應比照服貿協議，舉辦300場以上說明會，充分向民眾溝通，若多數國民覺得安全且同意後，才能進行討論解禁期程與配套。

▲▼779萬人反對日本核食進口，但政府仍然堅持開放，台中市18名國民黨議員怒批獨裁。（圖／國民黨團提供）

書記長吳瓊華表示，反核食進口是人民公投通過的結果，行政院今天召開一場記者會，就準備用行政命令，為進口福島五縣市核食做開放解禁，這是違背民主程序的行徑，健康不能用來作為交換，黨團議員予以強烈譴責。

副議長顏莉敏表示，食安沒有退讓空間，人民健康永遠是優先考量，台中市議會全體議員為守護市民健康，已在「臺中市食品安全衛生管理自治條例」中明定台中市不得販賣遭受輻射汙染之食品、要求日本食品都要以中文標示產地，以及不得販售福島等五縣的食品。

執行長黃健豪說，依照民主程序，日方政府應先向我國政府提出充分證據，證明福島五縣市所有的食品生產都安全無虞，政府則應比照當年服貿政策或反萊豬進口公投的溝通態度，在各縣市至少舉辦300場的說明會，充分向民眾溝通，而不是行政機關武斷片面決定，這是先射箭再畫靶。

副書記長張廖乃綸指出，目前民眾因為缺蛋等民生問題而痛苦不堪，蔡政府竟然突襲式地準備開放核食，且她們用萊豬公投之結果推論日本核食，是偷換概念，因為公投是一事一案，豈能把萊豬與核食公投混為一談，執政黨這樣的伎倆本質上就是說謊，是徹底把公投視為無物，號稱民主的政黨卻在做反民主的勾當，這是在開民主倒車，破壞台灣的民主成果。

黃馨慧說，公部門要用很龐大的人力與物力才能進行檢測，這恐怕只是核食政策的遮羞布，光靠出口國的標示與邊境抽驗，無法保證沒有漏網之魚，政府應該要讓人民有充分知的權利。

楊正中說，蔡英文政府犧牲人民健康、換取未知的未來，呼籲盧秀燕市長拿出魄力，訂定更嚴格的食品安全標準。

劉士州說，蔡英文政府的獨裁比武則天還誇張，完全忽視人民健康，他呼籲台中市政府要硬起來，一起捍衛下一代的健康。

李中表示，開放核食竟然不是日本先提出來的，而是民進黨中央政府自動棄械投降，喪權辱國卻還無法保證可以參加CPTPP，真的很荒謬。

陳文政說，不論萊豬或者核食的脈絡來看，蔡英文政府就是把台灣人民當二等人，台灣不是美國、日本的殖民地，不應把開放核食進口當作談判前提。

朱暖英、陳本添、陳成添表示，反核食公投後，中央政府有時間卻不展開積極全面溝通，現在舉辦記者會就要開放進口，國人無法接受。

賴義鍠說，小過年都還沒有過完，蔡政府就送給人民核食進口的禮物，沒有人可以接受，原本以為吃素不會受到萊豬進口影響，沒想到現在也逃不過核食的摧殘，蔡政府不僅喪權辱國，還犧牲人民的健康，真的很不行。

陳政顯說，蔡政府賭徒式的開放，根本無法保證國人健康與參加國際自由貿易協定，他敦促台中市政府要從嚴管理、從重處罰！

李榮鴻、沈佑蓮、黃仁、林碧秀表示，中央政府跳過應有的溝通程序，直接把議題導向檢驗標準等開放進口執行面細節，這是把日本的利益置於國人健康與民主之上，且開放核災地區食品進口和加入自由貿易協定間根本沒有強關聯，民進黨政府是在自我閹割。

黨團議員呼籲市民一人一信、一人一通電話，要求選區的民進黨籍議員、立委善盡民代職責，一起向中央政府抗議，請蔡政府別跪日進口輻食、禍害台灣人！

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