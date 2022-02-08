福食解禁「綠拿馬英九救駕」　馬辦：萊豬怎不聽馬「牛豬分離」原則

▲馬英九。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

行政院8日宣布解禁日本五縣（福島、茨城、櫪木、群馬、千葉）食品進口管制。對此，前總統馬英九辦公室表示，蔡政府在食安議題上，並未真正優先考量國人權益，如果蔡政府真如此聽馬英九的話，那為何在開放萊豬議題上，卻又不聽馬政府所堅守的「牛豬分離」原則？

馬辦質疑，民進黨無視2018年「反核食公投」展現的民意，刻意援引馬英九過往對福島食品開放的相關看法，以合理化逕自開放的作為，卻忽略馬政府當時的時空背景，也做不到馬英九對國人健康問題的堅持。

馬辦指出，2018年「反核食公投」，台灣民意已經明確拒絕日本核食進口，而馬英九兩年前也說過，政府必須尊重民意，如果政府有意開放日本福島五縣食品進口，應該再公投一次。

馬辦表示，民進黨繼拒絕「以核養綠」公投民意後，再次悍然拒絕台灣多數民意。這次更是逕自開放，也未與國會商議，更遑論與民眾溝通，早已成「民選專制」。民進黨一再展現自己執政的獨裁鴨霸、踐踏民意，人民終將用選票讓這個專制政權付出代價。

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