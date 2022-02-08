快訊／日本福島食品輸台　政院把關3原則：比國際標準更嚴格

記者呂晏慈／台北報導

行政院今（8日）上午舉行記者會，正式宣布解禁日本核災區福島5縣食品進口台灣，會中並宣布將遵守「3原則」、「3配套」，其中，3原則包括回歸科學檢驗、比國際標準更嚴格、為國人食安把關。衛福部食藥署長吳秀梅說明，未來日本食品各項管制措施將把「禁止特定地區進口」改為「禁止特定品項進口」，針對具風險品項，要求提供輻射證明及產地證明雙證。

▲行政院舉行日本食品輸入管制措施記者會。（圖／記者陳家祥攝）

行政院今天上午舉行「日本食品輸入管制措施」記者會，宣布解禁日本福島等五縣食品進口台灣。

行政院發言人羅秉成表示，蔡政府是以科學證據堅守食安的政府，台灣也是以外貿為導向的國家，要加入高標準的CPTPP，「不能置外於一人，不能故步自封，不能無視國際標準和科學證據」，當全世界其他國家都朝向放寬管制，台灣政府無可迴避日本提出的合理訴求，因此提出「3原則」、「3配套」，解禁日本福島等5縣食品進口台灣。

▲行政院日本食品輸入管制措施方案說明。（圖／行政院提供）



行政院食安辦主任許輔說明，行政院自2016年開始，完成6項風險評估及調查，以科學證據確保健康無虞，其中2020年輸入食品風險分析報告調查發現，相較國際輻射防護委員會訂定每人每年額外暴露建議值為1毫西弗，評估全日本19至65歲涉攝食日本食品，最大風險暴露值僅0.0051毫西弗，而0至12歲孩童的風險暴露值也僅0.0031毫西弗。

羅秉成稱，這6份調查報告顯示，沒有食品安全疑慮，行政院公布的調整方案不是完全解除管制，而是以新代舊。

羅秉成說明，3原則將回歸科學檢驗，比國際標準更嚴格，並為食安把關，「不會容許核食進口」；至於3項配套方面，未來將把「禁止特定地區進口」改為「禁止特定品項進口」，針對具風險品項，要求提供輻射證明及產地證明雙證，且福島5縣市食品將於邊境100％檢驗。

▼日本福島蔬菜。（資料照／翻攝自Facebook／謝長廷）

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