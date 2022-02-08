快訊／行政院宣布福島食品禁令正式解除　3原則3配套出爐

記者陳家祥／台北報導

受到311福島核災影響，我國禁止日本福島、茨城、櫪木、群馬及千葉等5縣市食品進口至今，如今將正式解除11年來的禁令。行政院發言人羅秉成8日表示，台灣是以外貿為導向的國家，要加入國際經貿體系、加入CPTPP，不能無視國際標準科學證據，「我們無可迴避日本提出的合理訴求」，合理調整長達11年的管制措施，正式且慎重提出可行方案與配套。

▲日本福島食品。（圖／達志影像／美聯社）

羅秉成表示，過去台灣以公告方式針對福島周邊5縣地區食品暫停輸入報驗，也就是全部禁止進口到台灣。這11年來，日本採取比國際更嚴格標準，風險下降、漸顯成效，世界各國紛紛解除對日本食品的限制，包括CPTPP在內的超過40個國家，美國、新加玻、以色列也在去年加入完全解禁行列；歐盟大幅放寬，僅針對少數品項要求出示輻射檢驗證明。

「目前只剩台灣和中國仍禁止，連香港、澳門都已放寬相關管制措施。」羅秉成說，台灣是以外貿為導向的國家，要加入國際經貿體系、加入CPTPP，不能無視國際標準科學證據，日本長期以來關切、期待台灣改變相關管制。

羅秉成強調，我們無可迴避日本提出的合理訴求，政府必須負責任的面對問題、解決問題，經過充分溝通討論、審慎分析與檢視各項精進作為，府院行政院團隊、立院黨團、執政縣市首長取得高度共識，必須應付變化、與時俱進，回歸科學證據原則，提出比國際標準更嚴格規範，我們決定合理調整長達11年的管制措施，正式且慎重提出可行方案與配套，並依食品安全衛生管理法第4條第5項的法律授權，進行相關預告程序，三原則、三配套，力求穩定解除障礙，航向和國際連結、與世界接軌的目標。

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