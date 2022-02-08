福島食品開放　黃珊珊嘆人民被突襲：北市比照「非萊專區」規範業者

▲政院8日拍板解禁福島食品。（圖／翻攝自Facebook／謝長廷）



記者杜冠霖／台北報導

政院8日拍板解禁福島五縣市食品，對此，台北副市長黃珊珊表示，中央想做就做，人民常常被突襲，北市政府只好要求賣場超市與超商比照「非萊專區」來確保市民的自由選擇權，「福島食品，大概也要用相同方式，讓市民可以清楚知道自己買到的是什麼！」

黃珊珊指出，「源頭管理、明白標示」是不可退讓的原則。爭取加入國際組織的同時，對於國民的健康，不管是不是開放哪裡來的食品進口，都一樣要做到「源頭管理、明白標示」，讓人民有自由選擇的權利，萊豬如此、福島食品也應該如此。

對於福食議題，黃珊珊表示，大家都有心理準備了，這也是台灣必須面對的外交上的選擇，但政府該做的是讓民眾清楚知道自己買到吃到的食品是安全無虞的，如果福島的食品可以通過安全檢驗，也清楚標示來源，人民可以自由選擇要不要買或要不要吃，「保障人民健康與安全，是政府最基本的責任！」

黃珊珊指出，2019年員工旅遊到北海道時，當地的超市就很清楚註明哪些農產品是來自於茨城、千葉等其他五縣市，如果日本自己都能這樣做，為何我們不能，「所以我到現在還是無法理解萊豬的『源頭管理、明白標示』為何這麼困難？」

黃珊珊表示，台北市政府只好要求賣場超市與超商設置『非萊專區』來確保市民的自由選擇權，「福島食品，大概也要用相同方式，讓市民可以清楚知道自己買到的是什麼！」

黃珊珊指出，「開放政府、公開透明、全民參與」，是北市府每天在做的事，但是看起來，中央想做就做，人民常常被突襲，「民主還有很長的路要走，所以我們只能每天做，改變台北，才有可能改變台灣！」

對於核食議題，行政院食安辦主任許輔表示，食品輻射的污染可以經儀器檢驗，只要低於這個標準就不是核食，高於此標準才是核食，「台灣不會進口任何的核食」。對於邊境審查，政府也會秉持四步驟，包括書面審查、現場查核、取樣、檢驗，嚴格把關。

許輔表示，台灣在2008年就訂定放射能相關檢驗標準，2013、2016年也進一步修正，目前是全世界最嚴謹的標準，以銫含量為例，codex的標準是每公斤食品1000貝克、加拿大、美國都是1000貝克以上，而台灣則是100貝克，比國際標準嚴格10倍，換句話說台灣的標準比codex、美國、歐盟都還要嚴格。

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