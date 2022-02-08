時力不反對福食進口　力主清楚表列「高風險產品項目」避風險

▲日本福島食品。（圖／達志影像／美聯社）



記者林銘翰／台北報導

行政院8日宣布「3原則、3配套」，正式開放福島5縣食品輸台，時代力量立法院黨團認為，台灣爭取國際參與空間的意義與重要性，國人有普遍認識，但長期以來，政府食安管理的能力不斷遭受挑戰，因此主張在正式開放前，行政部門應落實四大配套措施。

時代力量立法院黨團8日發布聲明指出，台灣爭取國際參與空間的意義與重要性，國人有普遍認識，但長期以來，政府食安管理的能力不斷遭受挑戰，國人普遍缺乏信任也是事實。在強化台灣加入國際民主同盟，爭取經貿空間、與世界接軌的同時，也應嚴守保障國人食安的立場。

時代力量黨團表示，基於捍衛國人食安及理性監督的立場，他們主張在正式開放前，行政部門應落實四大配套措施，包括草案預告堅守程序正義、提出食安風險評估及實地採驗結果、禁止高風險產品輸台，以及嚴守高標準查驗把關措施。

時代力量黨團表示，政策溝通不能便宜行事，為避免日前政府開放含萊克多巴胺豬肉進口政策過於草率的情況再度發生，未來相關行政部門預告修正草案時，該預告期不宜過短，以使各界能事先瞭解，並有充分時間表達意見，維護基本程序正義。

時代力量黨團說明，因目前我國尚維持福島五縣市禁令，相關邊境查驗執行雖沒有超標情況，但查驗範圍為「日本其他地區生產之九大類食品」，其查驗結果無法推論至福島周邊地區之食品風險。因此，為取得國人信賴，政府應詳細向國人說明福島五縣市食品之風險評估及實地採樣調查結果，並定期赴日查驗。

時代力量黨團也說，審酌相關科學證據與風險評估結果，政府應清楚表列維持福島與周邊地區之「高風險產品項目」輸入禁令，以杜絕高輻射污染食品入台的風險。

時代力量黨團要求，請政府務必嚴守食安把關措施，維持台灣嚴格的檢驗標準、落實檢附產地及輻射檢測雙證明的要求、持續實施邊境逐批查驗措施、強化檢驗量能與人力，並維持檢出微量輻射食品應勸導業者退運或銷毀等行政措施。