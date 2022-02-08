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國民黨稱開放福食撕毀公投決議　民進黨團：請做與時俱進的現代人

▲▼立法院 民進黨團「三原則 三配套 支持開放日本合格食品」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立法院黨團召開「三原則、三配套，支持開放合格日本食品」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

行政院8日宣布開放福島5縣食品輸台，卻遭國民黨嗆聲是「撕毀公投決議」，民進黨立法院黨團副書記長林楚茵表示，行政部門依法在2年之內不能所有動作，但是2018年至今已經過了4年，請國民黨要做一個與時俱進的現代人，不要成為一個不相信科學數據、不相信科學的原始人。

民進黨立法院黨團8日上午召開「三原則、三配套，支持開放合格日本食品」記者會，與會者包括林楚茵、民進黨團幹事長鄭運鵬、民進黨團副幹事長林靜儀等人。

林楚茵表示，依據《公民投票法》第30條規定，經創制或複決的重大政策，行政機關在2年內不能有所動作，但是2018年至今已經過了4年，國際環境的變化必須與時俱進，「我必須再次敬告國民黨，要做一個與時俱進的現代人，不要成為一個不相信科學數據、不相信科學的原始人」。

林楚茵指出，從2011年到現在已經經過10年，整個環境時空的變化已經不一樣，包括檢查制度、邊境管制等，過去10年檢驗的18萬件都是全部合格，2016年至2020年更有完成6份檢驗報告，言下之意就是災難會過去，不像病毒會持續蔓延，隨著檢驗科技的進步，要相信科學數據跟數字。

林楚茵也說，前一陣子中國因為針對台灣的農產品，提出許多非常惡劣、情緒性，甚至沒有法律規範的依據，污衊台灣農產品，當時台灣人認為農產品被中國歧視性、甚至故意箝制台灣農產品進口輸出，希望國民黨不要跟中國一樣，一昧地歧視特定地區所生產製造的產品。

鄭運鵬則表示，國民黨一直質疑公投效力，但是從2018、2021年的兩次公投，所有公投通過的事項，行政院一定依法辦理，日本福島食品的公投在2018年通過之後，行政院在2年內都沒有開放日本福島周邊五縣市的食品，到現在已經進入第4年，過了公投的約束效力。

鄭運鵬也提及，前總統馬英九在2016年卸任前，就認為福島五縣市食品限制的開放勢在必行，「只是那時做不到、可能也不敢做」，今天時空環境及日本的周邊條件都已經改變，台灣要跟國際接軌、跟國際站在一起，而這點也跟2016年的馬英九看法一致。

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