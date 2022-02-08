福島5縣食品解禁　野生鳥獸肉、菇類、漉油菜仍禁止進口

▲行政院宣布日本福島核災五縣市食品有條件輸入台灣。（示意圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

日本福島5縣市食品將正式開放進口。衛福部食藥署長吳秀梅表示，未來除了日本禁止流通的品項不准輸入台灣外，福島5縣的野生鳥獸肉、菇類、漉油菜等4大項目，仍禁止輸入。

受到311福島核災影響，我國禁止日本福島、茨城、櫪木、群馬及千葉等5縣市食品進口至今；隨著國際情勢變化，加上更兼嚴謹的安全檢驗規範，行政院8日召開記者會宣布，正式解除11年來的禁令。

衛福部食藥署長吳秀梅表示，日本食品進口規範由禁止特定地區改為禁止特定風險品項，只要在日本禁止流通的所有品項，都不准輸入到台灣。而且對於這5縣的野生鳥獸肉、菇類、漉油菜仍禁止輸入。

對於福島5縣可以開放的食品，吳秀梅說，在輸入台灣時，會要求檢具雙證：輻射檢驗證明、產地證明。對對於特定地區的品項，包括水產品、菇類、茶葉、乳製品及嬰幼兒食品等，也會要求雙證。

對於產地證明，目前是所有來自日本的食品都需要檢具產地證明，未來也會維持同樣規定。邊境部分，對於5縣輸入的食品，都會百分之百逐批檢驗，且會維持過去對於9大類食品的查驗頻率。

吳秀梅總結，管制措施包括由特定地區改為禁止特定品項，高風險品項檢具輻射證明、產地證明；在邊境，對於福島5縣市的食品都會逐批檢驗。台灣對於食品的管理原則一定秉持科學檢驗，輻射標準比國際更嚴格，一定不會容許核食進口。

▲未來日本食品各項管制措施。（圖／行政院提供）

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