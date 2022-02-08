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《吃在天母》天母招牌好味道！異國料理首選的義大利餐廳

▲▼天母異國料理首選義大利餐廳。（圖／業者提供）

▲超受歡迎的「香蒜白酒蛤蠣細麵」。

圖、文／有無外送

義大利國寶級導演佛雷德里．費里尼曾說：「生活就是魔法和義大利麵的结合。」一語道出義大利麵在生活中無法取代的地位，享用的同時也體現迷人飲食生活態度。

位於天母東路上的義大利麵名店LA PASTA義麵屋，秉持烹調熱忱及「做大家喜歡吃的麵」的使命，2006年在天母重新開幕後累積許多忠實顧客，至今仍是天母地區義大利餐廳首選，更多次入選「全台TOP 10義大利麵」。曾在五星飯店打滾過的老闆，對食材醬料的製作非常講究，最基本的奶油與橄欖油，皆是選用歐洲與義大利原裝進口，海鮮則是每天新鮮進貨，不下味精和其他添加物，多年來只想讓客人吃得開心又安心。

LA PASTA 義麵屋有15種以上的麵類搭配選擇，來到這裡總能吃到符合時令與創新的義麵料理。店內招牌首推「香蒜白酒蛤蠣細麵」，細麵和蛤蠣加入大蒜和白酒清炒，口感清爽，蛤蠣吸附滿滿白酒湯汁，大口吃下便能感受充滿海味的鮮甜。

▲▼天母異國料理首選義大利餐廳。（圖／業者提供）

▲一上桌就香氣四溢的「茄汁肉醬肉丸子義大利麵」。

「茄汁肉醬肉丸子義大利麵」也是許多老饕的最愛，肉丸在義大利稱為「Polpettes」，店裡以牛肉和豬肉一起混合製作，搭配義大利人家中常備的番茄紅醬，最後以羅勒葉提點香氣再撒上帕瑪森起司，道地的義大利風味就這麼美味上桌。

菜單上的焗烤類也是很多客人心目中的必點主餐，鋪滿起司「奶油波菜海鮮焗飯」烤得金黃香脆又略帶焦味，拉起時牽起長長的起司絲，口感卻是超乎預期的清爽，蝦仁、蟹肉、章魚等海鮮用料也給得十分大方，料多實在讓人心滿意足。

▲▼天母異國料理首選義大利餐廳。（圖／業者提供）

▲新鮮海味與濃郁奶香完美搭配的「奶油波菜海鮮焗飯」。

如果已經點了其他主餐，又想嘗試焗烤的風味，就來一份「焗烤杏鮑菇」吧！鮮甜口感的杏鮑菇搭配濃郁起司，剛剛好的份量讓人吃只感到幸福與滿足。

▲▼天母異國料理首選義大利餐廳。（圖／業者提供）

▲為主餐錦上添花的「焗烤杏鮑菇」。

「感覺很用心在經營，服務態度佳，經濟實惠。」「吃了幾十年的老店，每年母親節或是阿嬤生日都一定會來這邊家庭聚會。」「以CP值見長~建議先訂位~。」「推薦好吃的義大利麵，麵包、湯品、沙拉都給好評。」

這麼多年累積的顧客好評，LA PASTA仍保持着穩定的品質和求新求變的態度，希望能帶給大家多元又美味的料理，並期許將品牌核心理念「做你喜歡吃的義大利麵」，傳遞給更多喜愛義大利麵的朋友們。

此外，如果在家也想享受這樣的美味，LAPASTA天母店獨家跟天母在地的外送團隊-有無外送合作。藉由訓練有素，熟悉天母地區大街小巷的外送員，在最短時間內提供有溫度的服務，讓顧客能夠同步享用跟餐廳一樣的溫度跟味道。在二月底前有無外送還提供破天荒新用戶下訂滿八百折四百的獨家優惠，不想出門的你，還不立刻手刀下單，感受道地的義大利美味！實際活動方案依《有無外送》平台公告為主。

LA PASTA義麵屋天母店
＃地址： 111台北市士林區天母東路102號
＃外送請搜尋：有無外送平台

#天母美食 #LA PASTA #義大利麵 #有無外送

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天母美食LA PASTA義大利麵有無外送

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