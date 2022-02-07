用美食帶讓味蕾搭飛機　不用出國也能吃到墨西哥道地美味

圖、文／有無外送提供

天母是異國料理的集中地，位於天母東路上新光三越旁的「EDDY'S CANTINA2 / 艾迪墨西哥餐廳二店」在Google上更獲得4.2顆星，也正是許多在地人的口袋清單之一。身上流著墨西哥血統的老闆Eddy，雖然是在加拿大出生，但成長過程中不論是用的語言、吃的食物、聽的音樂，甚至是家裡的裝潢擺設，無一不是墨西哥風格。在2002年世界盃結束後，Eddy因緣際會來到台灣教足球，更認識了當時教英文的太太，也決定把墨西哥的美味帶到台灣，與大家分享。

代代相傳的餐廳食譜，就是希望提供給踏進餐廳的客人最道地、最有家鄉味的墨西哥料理。所有的食材與醬料都是每日新鮮製作，確保料理不含任何防腐劑，讓客人可以吃得更放心、更健康。天母二店開幕6年以來，一直秉持要打造出一個寬敞、大方、輕鬆無壓力的空間，用紅與黑表現出了墨西哥式的熱情，適合想大口享用道地美食與啤酒，又可以認識異國新朋友的顧客最佳的選擇。

說到墨西哥料理，大家一定都會最先想到玉米脆片，是最適合配酒的下酒菜。艾迪玉米脆片（Eddy’s Nachos with ground beef），用了牛絞肉、玉米脆片、番茄、洋蔥、墨西哥辣椒，搭上兩種起司一起焗烤而成，玉米的脆感加上起司的濃郁，簡直是完美的風味組合。店家推薦可以先試一口原味，之後再配上一口小辣的主廚莎莎醬（chunky salsa），如果想勇敢挑戰辣度的顧客，還可以選擇魔鬼辣椒醬（habanero salsa），保證可以暢快的流汗。

▲艾迪玉米脆片完美的風味組合，是最適合配酒的下酒菜。

第二個墨西哥料理經典代表就是塔可（Taco），艾迪的塔可更是有一種令人上癮低一口接一口的魔力，餅皮可以有麵粉跟玉米製作的餅皮可以選擇，麵粉餅皮比較起來，跟內餡的口感比較搭，而玉米餅皮口感較脆，也是店裡的獨家製作。內餡可以選擇雞肉跟牛排，拌著洋蔥、番茄、香菜等食材一起吃，層次豐富了很多，其中牛排更是喜歡吃牛肉的人不可錯過的味道！

▲艾迪的塔可層次豐富，有令人上癮的魔力。

另外不能錯過的就是艾迪店內的招牌雞肉安琪拉達（Chicken enchiladas），麵粉餅皮裹上安琪拉達醬、起司、雞肉，感覺手法十分的費工，也正因為如此那種一口咬下的美味實在是令人著迷。安琪拉達套餐有墨西哥捲餅，內餡跟配餐可以自行選擇，以牛絞肉搭配玉米脆片，裡外都鋪滿起司配上墨西哥料理必備的玉米脆片佐莎莎醬，搭配起來超讚！

▲安琪拉達套餐有墨西哥捲餅，內餡跟配餐可以自行選擇。

迷你豬肉漢堡也是店內的人氣餐點，一份是三個新鮮迷你漢堡，小圓麵包配上耗時熬煮的香料豬肉、新鮮現切紫高麗菜和自製煙燻沾醬的組合，男生吃了剛好滿足，女生也適合幾個好朋友一起分享美味，飽足度跟熱量都剛剛好！

▲迷你豬肉漢堡是店內的人氣餐點，一份有三個。

店內也有各種特色酒類飲品，而且還有非常特別的自產精釀生啤，幾乎都是店內限定，絕對讓你一次大飽口福，週末跟好友在這邊聚餐再適合不過了。

「堅持自製的精神，讓我感覺他們是非常用心在經營，此外老闆娘非常親切且熱情，在享受美食之餘，還能聽到許多故事，不愧是能經過挑嘴天母人考驗的店家」、「餐點好吃價格不貴，適合朋友聚會」、「我們常常開車去天母朝聖，食材都很新鮮，連玉米脆片都是現炸的，再配上老闆自製的獨家沾醬，美味十足，大推！」、「餐酒館風格非常美式，連服務生都是外國人彷彿置身國外bear bar，每週三晚上有LIVE唷～文青瘋一下。」顧客熱烈的好評，證明了艾迪墨西哥餐廳的服務水準，也代表了店內的美味是無庸置疑的。

因為人手有限，店內並沒有提供自己的外送服務。所以如果想在家就能吃到這樣的美味，餐廳與天母在地的外送團隊「有無外送」合作。有無外送針對家庭聚餐，提供優惠的價格，點越多越划算。為吸引新顧客，有無外送在二月底前也提供超高額新用戶下訂滿八百折四百的獨家優惠，不管是家庭聚餐，或是好友開趴，不想出門的你，立刻拿起你的手機開啟APP，感受頂級的異國美食料理！



►EDDY'S CANTINA 2 / 艾迪墨西哥餐廳2店

►地址： 111台北市士林區天母東路63號

►外送請搜尋：有無外送平台

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