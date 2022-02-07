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天母高質感零負評歐義料理　Snail蝸牛餐廳 

▲▼天母美食,SNAIL,義式料理,有無外送。（圖／有無外送提供）

▲海料滿滿的「豪華香辣海鮮細扁麵」。

圖、文／有無外送提供

有著數十年餐飲業經歷和熱愛異國料理的兩位師傅，合夥開了蝸牛義大利餐廳，在台北站穩腳步後，也在2017年來到西餐料理的起源地天母開店，師傅們堅持著義大利慢食文化，用好食材、避免使用過多的調味，讓客人品嚐食材的美味與道地的義式經典風味。

老闆對義式慢食文化的堅持，可以從他們自己種植各式香料，到親自熬煮費時的高湯，再到所選用的義大利頂級麵條，每道程序都是一群年輕師傅們用心的堅持。

店內採用的食材也非常新鮮不馬虎，用料大方，光是一道「豪華香辣海鮮細扁麵」就有五種不同海鮮，細扁麵香辣有嚼勁配上海鮮，滲進麵條中的鮮味讓人一吃就愛上。

愛吃炸物的人一定要試試他們家的「炸現流透抽」，新鮮現抓的透抽裹上杜蘭小麥粉，酥炸脆皮帶有顆粒感，軟嫩透抽與酥脆外皮完美搭配，一吃就停不下來。

▲▼天母美食,SNAIL,義式料理,有無外送。（圖／有無外送提供）

▲一吃就停不下來的「炸現流透抽」。

「北海道生食級干貝墨魚燉飯」的燉飯醬汁與海鮮食材搭配的非常完美，一口接一口直至掃盤也不會感到油膩，大顆且完整的干貝點綴在燉飯上超吸睛，完全展現出老闆的用料實在。

▲▼天母美食,SNAIL,義式料理,有無外送。（圖／有無外送提供）

▲用料豪氣又美味的「北海道生食級干貝墨魚燉飯」。

想來點小食的話，不少客人都很愛他們家的「松露野菇PIZZA」，餅皮鬆軟好入口，淡淡的松露香氣加上野菇超完美組合，不同於一般的圓形PIZZA，店內的幾乎都是方形，也切分成方形的塊狀，這可是在義大利本地的獨特吃法，也難怪餐廳在天母口碑極好，讓吃過的人念念不忘。

▲▼天母美食,SNAIL,義式料理,有無外送。（圖／有無外送提供）

▲道地的義大利方形「松露野菇PIZZA」。

蝸牛餐廳在google評分上高達4.6分，而且有超過1000則的評論，簡直就是趨近是零負評的一家餐廳。「餐廳服務人員親切且效率高，這樣的服務在高級餐廳或許並不意外，但以蝸牛餐廳的價位及設定，著實讓顧客感到溫馨且賓至如歸。本只是順道繞繞，卻有意想不到的用餐體驗、誠摯推薦！」「滑了兩個小時的美食推薦終於決定好吃這間，幸好完全沒讓我失望！各位真的可以放心！」「整體來說適合約會 口味好吃氣氛佳的店。」

然近期隨著疫情的再度崛起，在外飲食難免擔憂，好在蝸牛餐廳與天母在地的有無外送平台合作，藉由在地的美食運送團隊，在家也可以輕鬆又快速的吃到心心念念的美食!有無外送除了是天母地區家庭聚餐的首選外，這次也非常有誠意的祭出訂單滿800折400的優惠活動，這麼高折數的優惠在其他平台很少見，是不是讓不想出門的你在心中掀起一道波瀾 ? 立刻拿起你的手機開啟有無外送APP，美食立刻送到家。

Snail蝸牛義大利餐廳　天母店

地址：台北市天母北路60號

外送請搜尋：有無外送平台

#天母美食 #SNAIL #義式料理 #有無外送
 

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關鍵字：

天母美食SNAIL義式料理有無外送

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