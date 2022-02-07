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「鳳梨+披薩」只排第3！「這組合」秒惹怒義大利人...網笑：真難搞

▲▼夏威夷披薩。（圖／pixabay）

▲放有鳳梨的「夏威夷披薩」，對於義大利人來說是「罪大惡極」的。（圖／pixabay）

實習記者林郁婷／綜合報導

每個國家都屬於自己的料理，但往往傳到其他地方就會加入本土特色而變調，像是夏威夷披薩上有鳳梨在台灣很常見，但對於義大利人來說就很崩潰。不過最近一項調查顯示，義大利人最不能接受的其實是「義大利麵加番茄醬」也讓眾人直呼「真難相處！」

國際民調公司YouGov2021年底做了一個調查，針對17個國家和地區，列舉19種製作義大利料理的方法，選項包含吃披薩用叉子不用手、在煮義大利麵的水中加橄欖油、吃義大利麵配大蒜麵包、吃完義式料理配卡布奇諾、吃海鮮義大利麵配起司、披薩加鳳梨、義大利麵加番茄醬等等。

結果顯示，義大利人「可接受的」選項只有4個，「勉強可接受」也是4個，「完全不能接受」高達11項。最被義大利人認同的是午餐吃披薩，最無法接受的是「義大利麵加番茄醬」，而我們熟知的披薩加鳳梨只拿下第三名。

出乎意料的調查結果曝光後，在PTT也引發網友熱議，紛紛表示義大利人真難搞，「餓死好了」、「義大利人來台灣吃義式餐廳會想自盡吧」、「臺灣全中吧，義大利人來台應該會氣到中風」、「義大利人管太多了吧」、「吃完義大利菜喝卡布奇諾也不行？」

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