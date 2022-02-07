▲▼飄香三十餘載　令人無法忘懷天母巷弄台灣味

▲塗姆埔里小吃餐廳有著濃厚地古早簡樸風味。

圖、文／有無外送提供

若請天母的饕客們推薦在地餐廳，由老闆蔡明樺一手創立的塗姆埔里小吃絕對列入口袋名單內。塗姆的命名來自老闆阿嬤的姓氏「塗」，「塗姆」即是台語塗伯母的意思，傳承自長輩的好手藝將家鄉味搬上桌。

塗姆在天母開業超過三十年，是一間綜合埔里特色食材的家常菜餐廳。老闆對餐點總是嚴格把關，正是因為只想讓客人品嚐到最自然原始的料理風味。餐廳內裝簡樸且桌數不多，但能在台北天母這個美食一級戰區歷久不衰，這間橫霸半甲子的餐廳必有其獨特之處。

在配送物流尚未興盛的過去，老闆每週都要台北埔里兩頭跑，開業至今特選食材像是：米粉、香菇、紅甘蔗、茭白筍、紹興酒與檳榔花…都是從埔里在地雀屏中選的道地古早味。

而其餘食材也在號稱台北最高級的士東市場採購，權宜利潤與口感兩者之間，老闆永遠以後者首要考量，相信每位初次慕名而來的民眾都會被菜單給震攝，因為不僅菜品多元且價格實惠，餐廳更會因應季節不定期推出當季菜品。塗姆早在三十年前就已落實「食當季，跟節氣」的餐桌理念。

耗時三天三夜熬製的「酥骨豬腳」是店內招牌，加入獨門醬汁使端上桌後的豬腳耀映著誘人光澤，品嚐後會發現富有膠原半白的豬皮肥而不膩，更令人驚豔的是豬骨只需輕輕一咬即可直接嚥下，這正是所謂的入口即化啊！

▲經過三天三夜的熬煮，讓豬腳的骨頭輕輕一咬可化在嘴裡。

「白斬土雞」也是老饕心目中的鎮店招牌菜，雞肉鮮嫩多汁，肥而不膩，一咬就知道是當天現煮的溫體貨，油香及恰到好處的自然軟彈，讓人邊吃邊想起家鄉阿嬤的好手藝，雞皮沾上一點特調辣椒醬油，大口吃下完全是種享受。

▲雞肉鮮嫩多汁，肥而不膩，口感極佳。

酸筍跟空心菜都是很常見的食材，但在塗姆用獨家醃料一炒就不再平凡。他們家的「酸筍空心菜」，酸荀酸香感清薄，空心菜靠著酸筍帶上的輕薄酸香，味道整個升級，兩者搭配起來因此有了不同的獨門美味。

▲酸筍特殊的風味，讓空心菜較單薄的味道升級。

現今講求效率速度至上的時代，需費時耗工的佳餚多半被機械製品取代，逐漸消失於各大餐館菜單內。若在店家營業前造訪餐廳，可從員工們圍坐細心地手製著經典小品「炸芋棗」的景象，就能得知老闆對手工傳遞台灣人情味的堅持，這道菜也是每桌飯後必點的甜點。

▲由員工們圍坐細心地手製的經典甜點「炸芋棗」。

從征服網友們味蕾入店招待的免費小菜，到獲得高分評價經典的菜餚，店家無論大餐小碟，對菜品細節的處理皆不容馬乎，難怪網路好評不斷。

因疫情緣故，店家推出多款限量料理包，像是：糙米粥、清燉牛腱湯、養生米油飯、花生酥骨豬腳…等。為了更多想要家庭聚餐或是三五好友聚會，不出門又依舊享用美味餐點的顧客服務，餐廳與天母在地的本土外送平台〈有無外送〉合作。有無外送由天母的在地團隊服務，在最短的時間內將美食送到顧客的手上，現正特推出平台新用戶滿800折400優惠，專供給垂涎塗姆普里小吃美味的老饕們。除此之外，有無原用戶訂餐時輸入：【DFREE】，則有滿400免運優惠，讓這個冬季所有的有無好友們都可以享受到道地美食。詳情優惠活動可至有無外送平台查詢。

埔里塗姆小吃

地址：台北市士林區天母東路8巷65號

外送請搜尋：有無外送平台



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