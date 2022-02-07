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外送義大利麵打開是生的！他PO訂單轟「吃餿水」備註4個字被砲翻

▲▼外送義大利麵「打開竟是生的」　他訂單備註「麵醬分開」反被砲翻。（圖／爆料公社）

▲原PO表示，他叫外送義大利麵，打開竟只有醬汁跟生鮮食材。（圖／爆料公社）

記者柯沛辰／綜合報導

有男網友發文抱怨，他近日從外送平台點了一碗「青醬義大利麵」，但打開卻發現碗裡只有醬汁，蝦子、蛤蠣則是額外附在袋子裡，而且還是生的，讓他相當錯愕。當下他想向店家反映，但業者電話根本打不通，氣得他發文求助。不料網友們一看到他的「訂單備註」，反而一面倒砲轟原PO根本是奧客，掀起熱議。

原PO在臉書社團「爆料公社」發文表示，他在某動物外送平台點了一份青醬奶油培根麵，只是備註「麵醬分開」，「如果不行就算了，我也沒關係。結果送來全部生的，還有沒退冰的食材，唯一熟的大概是麵吧！還附一碗餿水（編按：青醬汁）...」

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原PO抱怨，本來想打電話過去反映，但號碼都打不通，最後依平台地址才查到這間店，「根據我以前廚房經驗，那是自來水加食材，就是沒加熱收乾的醬汁！這麼明顯的惡意行為別在說不小心的了。如果備註無法表達成，大不了不要完成我的要求！」

▲▼外送義大利麵「打開竟是生的」　他訂單備註「麵醬分開」反被砲翻。（圖／爆料公社）

▲原PO在貼文中意外透露自己訂單備註「麵醬分開」，風向瞬間逆轉。（圖／爆料公社）

許多網友看完紛紛留言，「根本奧客」、「嚴重懷疑你不是餐飲業出身」、「腦袋跟頭，拜託不要分開」、「做過幾天的廚房就以為自己阿基師還是詹姆士？」、「不是燒過白開水就叫當過廚師」、「這碗就青醬啊，硬要說是餿水，87」、「自以為合理的要求上來討拍，臉腫腫」、「你以前是不是都微波加熱義大利麵，再撕開醬料包倒上去？這樣不叫廚師耶，難怪以為義大利麵可以麵醬分開？」

還有人質問原PO，做過廚房的了不起？會要求義大利麵把「麵、醬分開」，恐怕是在廚房掃地、洗碗的吧？義大利麵烹煮過程中，麵條7到8分熟加上比較稀的醬汁，收乾至濃稠，再包裹在麵條上...請問一下這樣怎麼「麵」、「醬」分開？「別用『做過廚房』侮辱了廚師這份職業！」

對此，店家受訪時也大聲喊冤，稱疫情期間有客人要求麵醬分開，原因是隔天才要吃，怕麵會爛掉，希望帶食材回家煮。這次他們收到相同備註，誤以為客人也是要自己煮，才比照同樣方式，附上生鮮食材，沒想到會造成誤會，甚至在網上掀起討論。

▼眼見輿論逐漸逆風，原PO多次編輯貼文補充，但網友並不買單。（圖／爆料公社）

▲▼外送義大利麵「打開竟是生的」　他訂單備註「麵醬分開」反被砲翻。（圖／爆料公社）

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