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新北「金虎爺」小提燈亮相　11日多點、多時段發送

▲新北「金虎爺」小提燈亮相 11日多點、多時段發送。（圖／新北市民政局提供）

▲新北「金虎爺」小提燈亮相。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北金虎爺小提燈今（7日）亮相，計有「金虎爺」、「黃虎將軍」、「黑虎將軍」三款造型，以民俗信仰虎爺將軍設計，不但逗趣可愛，並結合新北特色公園蹺蹺板、藤蔓等元素，設計多款趣味遊樂設施配件，預計2月11日起規劃逾150場次，以多點、多時段、實聯制等方式發送12萬份。

民政局長柯慶忠表示，在民間信仰裡，虎爺庇佑孩童平安長大，為孩童配戴虎帽也代表避邪、守護之意，此外，更有「虎爺咬錢來」的招財喻意。今年新北市「新北金虎爺」小提燈，取台語諧音「新北金豪野」來祝福市民福虎生豐，也讓威風凜凜、金碧輝煌的虎爺陪伴闔家平安祥虎（尚好）過好年。

除了3款提燈造型外，特別版將金虎爺的頭部放大，並加上帽帶就成了可以戴在頭上的「金虎帽」，帽帶多孔設計可以自由調整長度，讓大朋友、小朋友都能方便配戴。

▲新北「金虎爺」小提燈亮相 11日多點、多時段發送。（圖／新北市民政局提供）

▲「金虎爺」從民俗技藝「掌中戲」發想。

柯慶忠說，「金虎爺」從民俗技藝「掌中戲」發想，是第一隻可當手偶的小提燈，將手指伸進金虎下顎指套內，就可靈活張開老虎大嘴巴，按壓指套上方擋版，也可操控虎鬚動感，讓金虎爺變身活靈活現掌中虎；腹部裝上活動擋片則化身為小提包，可放置餅乾及小物，還能套在手臂當神氣臂套。

此外，「新北金虎爺」小提燈也參考武財神坐騎「黑虎將軍」與福德正神坐騎「黃虎將軍」，設計了兩款Q版虎將軍小提燈，搭配三重熊猴森樂園瀑布滑草場、八里渡船頭公園360度旋轉鞦韆、瑞芳四腳亭河邊公園蹺蹺板、中和圓山公園藤蔓鞦韆、鶯歌三鶯棒壘球運動公園遊樂場滑軌等配件，多樣玩法行銷新北最具特色的共融式遊戲場。

▲新北「金虎爺」小提燈亮相 11日多點、多時段發送。（圖／新北市民政局提供）

為響應環保政策，小提燈並設計各種扣口，方便民眾以隨手可得光源取代LED燈泡，兼顧環保及民俗文化。各區公所預計於2月11日、12日以多點、多時段、實聯制等方式陸續發放，無法現場領取者，也可於2月7日起，至民政局網站下載各款小提燈圖檔，依圖示或觀看教學影片，親子一起組裝同樂。

民政局特別仿「天竺鼠車車卡通」製作小提燈行銷影片，可愛有趣內容立即成為發燒話題，臉書「新北民政保平安」也推出線上活動，即日起至2月9日止，至「2022新北金虎爺小提燈」活動貼文留言，就有機會抽中特別版「金虎帽」，限量300份。

民政局表示，為讓民眾安全領取小提燈，除管控排隊人數、現場量測體溫、酒精消毒外，請民眾領取小提燈時務必配戴口罩，並遵守各公所現場防疫措施、排隊動線及社交距離規範。小提燈相關發送資訊，歡迎前往「新北市政府民政局」查詢或逕洽各區公所網址。

▲新北「金虎爺」小提燈亮相 11日多點、多時段發送。（圖／新北市民政局提供）

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