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新春開工日！侯友宜視察圖書館防疫措施　體驗自助式借還書機

▲侯友宜視察圖書館防疫措施 體驗自助式借還書機。（圖／新北市立圖書館提供）

▲新春開工日！侯友宜視察圖書館防疫措施，體驗自助式借還書機。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

春節假期過後開工第一日，新北市長侯友宜今（7日）前往新北市立圖書館總館視察，確保防疫與閱讀安全的雙重需求，同時鼓勵民眾多利用圖書館提供的自助式借還書機與書籍除菌機等設備，自己動手進行借還書與書本除菌，讓防疫閱讀更安心。另外邀請市民朋友透過閱讀來轉化心情，多利用圖書館的「閱讀便利包」快速借書服務，保持積極正面的態度，一起面對疫情的挑戰。

侯友宜表示，疫情變化莫測，面對來勢洶洶的Omicron病毒，更要以戒慎恐懼的謹慎態度，按部就班做好各項防疫措施，才能有備無患的戰勝病毒的侵襲，減輕疫情的傷害。大家都在為了度過這次的危機而努力，具備防疫知識，同時保持平常心積極面對，才能安度疫情風暴。

▲侯友宜視察圖書館防疫措施 體驗自助式借還書機。（圖／新北市立圖書館提供）

▲侯友宜鼓勵大家多利用圖書館的「閱讀便利包」服務。

侯友宜說，為了讓民眾在防疫期間也能安心閱讀，新北市各區圖書分館除了強化各項防疫措施，加強各公共區域、電梯、廁所等館內清潔消毒，入館採實聯制、量測體溫，及全程配戴口罩，並配置酒精供民眾使用，營造讓民眾安心的閱讀環境，同時也鼓勵民眾多利用圖書館提供的自助借還書機與書籍除菌機，做好書本的清潔維護。

文化局長龔雅雯表示，各藝文場館開放參觀之餘，皆嚴格落實各項防疫作為，實施容留管制，維持社交安全距離等措施。在線上服務的部份，「新北E書房」自2021年6月疫情間上線至今，開辦線上活動總場次達1800場次，總利用人次達105萬人次。「閱讀便利包」也借出達14萬包，顯示2021年推出的各項防疫措施和便利借閱方式，深受市民朋友喜愛。

▲侯友宜視察圖書館防疫措施 體驗自助式借還書機。（圖／新北市立圖書館提供）

▲侯友宜於五樓創客區體驗自製應景新春T恤。

新北市立圖書館表示，為使借閱書籍更安全，全市分館均設置有書籍除菌機，提供民眾消毒圖書。此外，推出「閱讀便利包」快速借書服務，讓民眾借書的管道更多元便利。針對不便出門的民眾，推出「新北E書房」網站，提供五大類服務，讓民眾在家也能線上閱讀、學習及娛樂，同時兼顧閱讀及健康。

▲侯友宜視察圖書館防疫措施 體驗自助式借還書機。（圖／新北市立圖書館提供）

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