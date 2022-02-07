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衛生紙變貴了！賣場證實「有收到漲價通知」：預計2月下旬調漲

▲衛生紙之亂。（圖／地方中心攝）

▲衛生紙預計2月下旬漲價。（示意圖／地方中心攝）

記者蕭筠／台北報導

衛生紙確定要漲價！國內衛生紙大廠永豐餘今（7）日宣布旗下衛生紙售價將在2月下旬進行調漲，其中，抽取式衛生紙平均漲幅約8%。稍早賣場通路端也證實有收到廠商的漲價通知，故2月下旬將跟進調整售價。

永豐實指出因受到原物料上漲因素，紙漿、包才、能源等都有明顯增長，故決定春節過後、預計2月下旬進行相關產品調整。其中，旗下品牌「五月花」、「得意」、「柔情」均會進行調漲，其中「抽取式衛生紙」，漲幅平均約 8%，平版衛生紙漲幅約 11%，袖珍包漲幅更超過 20%，根據目前旗下販售最好的五月花澎厚柔系列100抽10包，1串目前售價為119元，進行調漲8%後售價將變成129元，平均漲10元。

對此，愛買證實確實有收到廠商漲價通知，「相關商品預計2月下旬可能會調整價格，至於調整幅度會依市場競爭幅度而定」；家樂福則低調表示目前無進一步相關回應，但賣場內衛生紙仍持續在做相關促銷優惠。

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