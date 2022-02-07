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衛生紙漲價！全聯「暫不跟風」　賣場調漲、促銷一次看

記者林育綾、蕭筠／綜合報導

衛生紙要漲價了！由於國際紙漿、包材、能源等物料上漲，永豐實今（7）日宣布旗下多個衛生紙品牌將在2月下旬調漲，賣場也紛紛接獲消息，研擬調整價格。不過全聯福利中心表示「目前不會調漲」；美廉社也表示，自有品牌會依檔期給優惠價格。

▲▼全聯門市。（圖／資料照）

▲全聯暫時不調漲衛生紙。（圖／資料照）

永豐實先前為配合政府的穩定物價政策，去年底表示在農曆年前不會漲價，不過受到原物料上漲的因素，紙漿、包才、能源等都有明顯增長，今宣布將在2月下旬進行調漲，其中「抽取式衛生紙」漲幅平均約8%；袖珍包的漲幅超過20 %，平版衛生紙漲幅約11%。根據目前五月花衛生紙賣最好品項，五月花澎厚柔系列100抽10包一串的官方售價為119元，若調漲8%，未來售價將變成129元，平均漲10元。

▲衛生紙預計2月下旬漲價。（示意圖／地方中心攝）

國內許多量販超市賣場也紛紛接獲漲價消息，其中愛買證實，有收到廠商漲價通知，「相關商品預計2月下旬可能會調整價格，至於調整幅度會依市場競爭幅度而定」。而家樂福則低調表示，目前無進一步相關回應，但賣場內衛生紙仍持續在做相關促銷優惠。

不過全聯福利中心表示「目前衛生紙不會調漲」，同時因應檔期還有促銷價，例如到2/10前，可麗舒抽取式衛生紙(除臭/舒柔，100抽X12入，加量120抽)，促銷價112元，全台限量6萬包。

而「巷口好鄰居」美廉社表示，有接獲漲價消息，「不過消費者可以不用擔心，因為自有品牌simple life超柔抽取衛生紙加量版100抽x12包持續凍漲，更會依檔期給予消費者最優惠價格，民眾還是可以多多選購。」

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