衛生紙喊漲！五月花、得意、柔情變貴　網購湧現補貨買氣

▲國內衛生紙大廠永豐實在年後開漲價第一槍，2月下旬將針對旗下五月花、得意、柔情等品牌衛生紙調漲價格。（圖／地方中心攝）

記者洪菱鞠／台北報導

國內衛生紙大廠永豐實今（7）日指出，2月下旬將針對旗下五月花、得意、柔情等品牌衛生紙調漲價格，平均漲幅約8～20%，消息一出後，網購通路有部分平台隨即湧現買氣，消費者趕在漲價前先補貨，而目前因其他廠商暫無跟進計劃，各式衛生紙搭配網站促銷活動，仍可買到優惠價格。另外，有平台業者強調不會把調漲成本全部轉嫁給消費者。

受到原物料上漲影響，永豐實在去年底就有意調漲衛生紙售價，但為配合政府的穩定物價與照顧消費者的面向，決定等到農曆春節過後，再針對相關產品價格進行調整，而今天就宣布將依先前的調漲規劃，預計2月下旬於各通路陸續調整，實際銷售價格視通路檔期而定。

其中，旗下品牌「五月花」、「得意」、「柔情」都將調漲，抽取式衛生紙漲幅約8%，平版衛生紙漲幅約11%，袖珍包漲幅超過20%最多。例如賣最好的五月花澎厚柔系列100抽10包，目前一串官方售價119元，調漲8%後售價變成129元，貴了10元。

對此，東森購物網表示，觀察到衛生紙銷量明顯成長2倍，目前備貨量充足，而為了顧及民眾生活壓力，衛生紙廠商所調漲的成本，並不會全部轉嫁到消費者身上，會由東購來吸收部分成本僅會小幅調整，並搭配促銷活動優惠給消費者，像是現在購買東風2件折150，春風指定商品2件折100，使用東森幣可再折抵5%。

▲東森購物網推衛生紙促銷活動優惠，使用東森幣可再折抵5%。（圖／翻攝自東森購物網）

東森購物網也進一步統計站上銷售前三名衛生紙品牌，分別是：舒潔、春風、倍潔雅，其中「春風」為另一間衛生紙大廠正隆所生產，業者表示目前沒有相關漲價計畫，但也坦言成本漲幅相當高，將先以減少促銷優惠方式，減輕成本壓力。其他廠商則仍在觀望中。

而年後開工首日同時迎來衛生紙漲價消息，生活市集證實，部分合作廠商將進行衛生紙價格調漲，實際時間及漲幅皆配合廠商做後續調整，並強調雖已接獲紙廠漲價消息，但也確認商品供貨穩定、出貨狀況正常，會持續監控貨量情形；站上亦設立「激省日用館」專區，集結多款知名大廠衛生紙，提供穩定的貨量及價格，消費者可安心選購。

生活市集也提到，漲價消息傳出後，衛生紙關鍵字搜尋量增加55%，整體衛生紙銷售額成長近7成，觀察站上銷售狀況，以自有品牌衛生紙最熱銷，在紙廠宣布漲價後銷量漲4倍，其次是倍潔雅，排進銷售前三名的還有100%再生紙漿製成的「小胖貓可溶水抽取衛生紙」，環保、低價的特色使其在漲價浪潮中增加近7成銷售額，不少人一次購入兩箱，客單價突破千元。

▲生活市集統計衛生紙銷售前三名，分別是自有品牌福虎夯吉衛生紙、倍潔雅、小胖貓可溶水抽取衛生紙。（圖／生活市集提供）

遠傳friDay購物表示，除永豐實對外發布本月底漲價，暫未接獲其他廠商宣布調整，會持續觀察，雖站上有少部分熱銷衛生紙品項缺貨，但據了解主要是供貨商春節補貨不及所致，整體備貨量尚稱充足，為配合民眾需求，各大廠商應都會陸續補上。

樂天市場觀察，去年12月底受到新聞報導衛生紙將於年後調整價格的影響，站上「衛生紙」銷售量與前一週相比，明顯成長超過1倍，今年1月推出年貨節活動，搭配優惠折扣和點數回饋，再推升其買氣，銷售數與去年同期相比，也有20%成長，熱銷排行前三名為「春風超細柔抽取式衛生紙」、「蒲公英環保擦手紙」、「得意抽取式衛生紙」，近2天衛生紙貨量充足，還沒有出現明顯漲幅，平台持續推出箱購衛生紙的相關折扣和免運費優惠。