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開工第一天衛生紙喊漲　蔣萬安：持續監督政府、捍衛民眾權益

▲▼立院新會期開工，蔣萬安將繼續在衛環委員會中捍衛民眾的權益。（圖／翻攝蔣萬安臉書）

▲立院新會期開工，蔣萬安將繼續在衛環委員會中捍衛民眾的權益。（圖／翻攝蔣萬安臉書）

記者蔡文鈴／綜合報導

春節假期結束！今（7）日開工第一天就傳出衛生紙漲價的消息。對此，國民黨立委蔣萬安表示，物價持續攀升，政府能否有效穩定物價？新冠疫情衝擊全民的生活，政府如何協助民眾調適、企業加速轉型？這些都是當前必須積極處理的問題。

台灣國內衛生紙大廠永豐實宣布，旗下品牌「五月花」、「得意」、「柔情」將調漲價格8-20%不等，清潔用品則是調漲5-8%，預計在2月下旬調漲。

蔣萬安表示，新會期將繼續在衛環委員會中捍衛民眾的權益，也為台灣環境的永續發展、提升整體醫療、健全社會福利、加強勞動權益、確保食品安全，盡一份監督的力量！

特別在法案的部分，蔣萬安指出，攸關台灣永續發展的氣候變遷因應法、保障勞工權益的最低工資法，希望行政院在新會期趕快提出版本、送到立法院審議，更期待完善社會安全網重要關鍵的精神衛生法，能夠在本會期完成三讀通過，讓台灣社會安全及患者人權能夠往前邁一大步。

另外，過年期間也傳出兒少家暴新聞，讓兒少保護制度、社工權益保障及防制兒少網路霸凌等議題再度受到重視；蔣萬安也會持續關注，並要求政府拿出具體改善方案，讓孩子們都能健康、快樂的長大！

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