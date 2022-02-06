香港暴增351例確診　陸媒：專家呼籲「全民檢測」

▲香港疫情嚴峻，確診數不斷上升。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港5日暴增351例本土確診，創下兩年來單日新高。香港多位醫學專家在接受陸媒訪問時表示，逆轉疫情的關鍵在於盡快降低社區人流，並配合全民檢測，避免疫情海嘯式暴發。

根據《中新社》報導，回顧本波疫情源頭，由檢疫酒店群組流出的病例，引發葵湧邨群組的大規模暴發，港府即時對葵湧邨部分大廈進行為期數日的「圍封」強檢行動，但未能阻止部分病例滲入社區，緊隨其後又是春節假期。

香港呼吸系統科專科醫生梁子超認為，過年期間人流反而增加，市民很多節日活動，讓病毒傳播速度加快，「病毒正在社區中極速擴散。」

香江智匯會長、醫生周伯展表示，據衛生防護中心數據，截至4日已有220例確診源頭不明，按Omicron傳播中位數1傳7來計算，200例源頭不明的病例可感染1400例病例，數天內可發生第二代傳播，即1400宗病例的七倍，近萬人感染，「現在單日確診的351例可能還只是一個『開始』。」

香港醫務委員會執照醫生協會副會長唐繼升指出，面對傳播快速的Omicron，以往採取的「圍封」強檢截斷社區隱形傳播鏈的方法失敗了。梁子超認為，傳統的流行病學病例追蹤方法也同樣失效，「有的病例在一天內可感染家人和其他接觸者。」

周伯展用了一個形象的比喻，「病例如火頭，以往做法是追著火頭跑，哪裡火起就趕緊滅火。顯而易見的弊端是，永遠在追著病毒跑，且越來越力不從心。必須要走在病毒前，才能將防疫抗疫工作做好。」

在梁子超看來，短時間內防控疫情的關鍵在於快速降低社區人流，「將病例的追蹤工作範圍縮小至在家居環境、工作場合等。商業團體、宗教團體等停止一切無絕對需要的活動，讓大多數居民可留在家中，這樣才能盡快將疫情逆轉。」

周伯展和唐繼升則強調全民檢測的重要性，認為這是唯一、最有效的截斷隱形傳播鏈的方法。梁子超強調，香港防疫的另一個瓶頸在於防疫資源不足，一旦防疫資源難以應付持續惡化的疫情，則代表疫情即將失控，「必須避免這一臨界點的出現。」