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美國猴子實驗傳好消息　可能「不須研發Omicron疫苗」

▲▼ 新冠疫情,美國,疫苗。（圖／路透）

▲美國最新研究指出，可能不需研發Omicron疫苗。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國政府研究員4日表示，最新猴類實驗結果顯示，現有莫德納加強針及Omicron加強針，防護力沒有顯著差異，也就是說，目前可能不需研發專門對抗Omicron的疫苗。這篇論文被發表在預印本資料庫BioRxiv，尚未經過同儕審查。

《路透社》報導，實驗中，猴子們首先接種2劑莫德納疫苗，9個月後，再分別施打傳統莫德納第3劑，或者專門對抗Omicron的加強針。隨後，牠們接觸病毒染疫，並且衡量各方面免疫反應。

研究人員發現，對於所有高關注變異株（variants of concern），2款加強針都產生「可互相比較且顯著增加的中和抗體反應」，其中也包括Omicron。

▲▼莫德納（Moderna）疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲莫德納（Moderna）疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）疫苗研究員、研究共同負責人杜克（Daniel Douek）直言，「這是非常、非常好的消息。這意味著，我們不需重新研發疫苗。」他認為，原始疫苗及專抗Omicron疫苗都有「交叉反應」功效，可以識別許多不同變異株，因此能夠發揮上述作用。

威爾康奈爾醫學院（Weill Cornell Medical College）教授摩爾（Dr. John Moore）沒有參與本次實驗，他指出，「猴類數據通常有很強烈的預測性，但還是必須檢視人體實驗數據。」

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