疫情回馬槍？　醫點名「這種人」：開工保重啦

記者陳俊宏／綜合報導

北市聯醫中興院區主治醫師姜冠宇表示，有長者死不願意打疫苗又要新年圍爐的，「我只能說開工保重啦，所以疫苗要打滿三劑，不要把Omicron當天然疫苗。」

姜冠宇5日在「姜冠宇醫師 Pro'spect」臉書指出，新年開工最熱門的話題之一，大概就是疫情會不會「回馬槍」？他是主張方向盤坐穩總比不坐穩好，圍爐難免、百貨公司消費人潮踴躍，疫調人力和篩檢量也在開工後才會恢復。

姜冠宇說，又加上Omicron在美國CDC有宣布民眾自己快篩會80%遺漏病例，大家就以上捫心自問說，疫情不會回馬槍，會不會賭太大？

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▲▼許多民眾在過年期間走春拜廟，各大景點擠滿人潮。（圖／記者蔡佩旻攝、林悅翻攝）



「天然疫苗說？真的想太多！」姜冠宇寫道，也許危言聳聽，但是對於把Omicron當作 「天然疫苗」的，可以來看看澳洲最近發生了什麼事，他們的累計死亡病例數，才剛剛陡升超過新加坡直追日本，大概是每百萬人150例，也就是死亡率在Omicron這波因為被破防，迅速擴散而攀升。

姜冠宇認為，澳洲與紐西蘭都是類似台灣依靠邊境防疫的國家，會值得台灣借鏡，而台灣又是人口密集度比澳洲高更多，一旦攻破，難防是必然的，母數拉大，死亡率的呈現可就複雜了，「所以有長者死不願意打疫苗又要新年圍爐的，我只能說開工保重啦。」

姜冠宇提醒，所以疫苗要打滿三劑，不要把Omicron當天然疫苗，「不過呢，我們下半年的大戲可能是次世代疫苗的覆蓋率，對於後續變異株會不會有實質影響，帶來真正疫情流感化，我覺得這也值得期待。」

指揮中心5日公布新增40例本土個案與32例境外移入，確診個案無人死亡，本土個案中，桃園占了30例，其中亞旭25人隔離期滿採檢陽性，全家物流業者日翊又新增4人確診，分別為2同事、2家人，錢都群聚也增1人染疫；高雄另增10例確診，其中9例與高雄港相關，諾貝爾幼兒園又增1家人陪病採檢確診。

►本文獲得沈政男醫師授權。