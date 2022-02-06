最值得研究「這2案」　年後大爆發？醫曝關鍵

記者陳俊宏／綜合報導

5日新增40例本土確診，對此，精神科醫師沈政男認為，最值得研究是高雄的案19163與19167；要看社區有沒有隱形傳播鏈，應該看熱區普篩，而不是全國篩檢量。

沈政男在臉書說，過年期間有沒有大爆發？你不甘願地說沒有，但又追加一句，過年後可能大爆發，「疫情，不是這樣看啦。有人說，過年期間採檢數量只有原本3分之1！意思是可能有些案例沒被抓到，對此指揮中心說，雖剩3分之1，仍有1萬多，就抽樣來說已經夠了。」

沈政男表示，其實抽樣1000就夠了啦，這是統計學基本原理，比如現代民調都是抽這個數量，不管你母群體是多少，這樣就夠了；要看社區有沒有隱形傳播鏈，應該看熱區普篩，而不是全國篩檢量，因為後者大部分是醫療院所定期採檢，比如探病前採檢，而探病已經被禁止了；桃園每天都會公布社區採檢陽性率，而4日採檢了1000多，陽性率是零。

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沈政男指出，5日最值得研究是高雄的案19163與19167，「如果你可以看出端倪，就是跟哥同一個等級」，兩者都跟案19094相關，何以一個是接觸者採檢，另一個是隔離期間採檢？因為一個是接觸者，而另一個應該是接觸者的接觸者，當時採檢陰性後並未隔離。

▼指揮中心宣布5日新增40例本土。（圖／指揮中心提供）

沈政男認為，桃園與高雄其他幾例非隔離期間採檢，也都是同樣狀況，原因就出在Omicron傳播速度太快，當你回頭匡列時，已經傳給接觸者的接觸者了；遠雄自貿群聚5日期滿後確診增加了25例，總共全廠陽性率是15%左右，達151例，這樣算來，從1月9日兩名移工在西堤被感染，到了1月21日疫情曝光，R值大約3-4。

沈政男說，台北市原本擔心過年期間疫情散開，現在也決定如期開學，因為疫情平穩，只是疫情能夠平穩，原因為何？就是疫調與隔離，不是因為疫苗，不相信的話，你可以去算算突破性感染比例有多高。

沈政男表示，春節過後，防疫將邁入新階段，而一個多月來的本土防疫經驗是相當重要的參考，切莫老是拿歐美那一套來看待台灣；Omicron如果潛伏期短，那麼入境檢疫時間就可以縮短，但前後篩檢仍是必須進行，而且陽性仍是必須強制隔離，社區如果發現案例，仍是必須疫調與匡列，並確實隔離。

沈政男提醒，Omicron的傳染力那麼強，一定要守住感染源頭，才不會水銀瀉地，一發難收，這樣一來可把社區R值壓在1-2，即使短時間難以清零，民眾生活也不會受到太大影響，而這才是聰明的「與病毒共存」之道；事實上一個多月來，尤其是過年期間的防疫，最大意義就是找到清零與共存的平衡點。

►本文獲得沈政男醫師授權。