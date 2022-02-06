　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

最值得研究「這2案」　年後大爆發？醫曝關鍵

記者陳俊宏／綜合報導

5日新增40例本土確診，對此，精神科醫師沈政男認為，最值得研究是高雄的案19163與19167；要看社區有沒有隱形傳播鏈，應該看熱區普篩，而不是全國篩檢量。

沈政男在臉書說，過年期間有沒有大爆發？你不甘願地說沒有，但又追加一句，過年後可能大爆發，「疫情，不是這樣看啦。有人說，過年期間採檢數量只有原本3分之1！意思是可能有些案例沒被抓到，對此指揮中心說，雖剩3分之1，仍有1萬多，就抽樣來說已經夠了。」

沈政男表示，其實抽樣1000就夠了啦，這是統計學基本原理，比如現代民調都是抽這個數量，不管你母群體是多少，這樣就夠了；要看社區有沒有隱形傳播鏈，應該看熱區普篩，而不是全國篩檢量，因為後者大部分是醫療院所定期採檢，比如探病前採檢，而探病已經被禁止了；桃園每天都會公布社區採檢陽性率，而4日採檢了1000多，陽性率是零。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沈政男指出，5日最值得研究是高雄的案19163與19167，「如果你可以看出端倪，就是跟哥同一個等級」，兩者都跟案19094相關，何以一個是接觸者採檢，另一個是隔離期間採檢？因為一個是接觸者，而另一個應該是接觸者的接觸者，當時採檢陰性後並未隔離。

▼指揮中心宣布5日新增40例本土。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心2/5記者會。（圖／指揮中心提供）

沈政男認為，桃園與高雄其他幾例非隔離期間採檢，也都是同樣狀況，原因就出在Omicron傳播速度太快，當你回頭匡列時，已經傳給接觸者的接觸者了；遠雄自貿群聚5日期滿後確診增加了25例，總共全廠陽性率是15%左右，達151例，這樣算來，從1月9日兩名移工在西堤被感染，到了1月21日疫情曝光，R值大約3-4。

沈政男說，台北市原本擔心過年期間疫情散開，現在也決定如期開學，因為疫情平穩，只是疫情能夠平穩，原因為何？就是疫調與隔離，不是因為疫苗，不相信的話，你可以去算算突破性感染比例有多高。

沈政男表示，春節過後，防疫將邁入新階段，而一個多月來的本土防疫經驗是相當重要的參考，切莫老是拿歐美那一套來看待台灣；Omicron如果潛伏期短，那麼入境檢疫時間就可以縮短，但前後篩檢仍是必須進行，而且陽性仍是必須強制隔離，社區如果發現案例，仍是必須疫調與匡列，並確實隔離。

沈政男提醒，Omicron的傳染力那麼強，一定要守住感染源頭，才不會水銀瀉地，一發難收，這樣一來可把社區R值壓在1-2，即使短時間難以清零，民眾生活也不會受到太大影響，而這才是聰明的「與病毒共存」之道；事實上一個多月來，尤其是過年期間的防疫，最大意義就是找到清零與共存的平衡點。

►本文獲得沈政男醫師授權。

►你最愛的TIFFANY項鍊是哪一條？

ET快訊
疫情回馬槍？　醫點名「這種人」：開工保重啦
桃園爆投注站女店員「刮刮樂騙老人」IG拍照：從他身上賺500
今晨9.6℃！明開工「全台變天」　鋒面掃過大降溫
婦產科名醫病危裝葉克膜！等肺臟移植救命　女兒淚籲支持器官捐贈

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高鐵哪站地點最爛？　這站被一面倒點名：請正名

做錯衰整年！初九拜天公「10大禁忌」曝：催快惹怒神明

疫情盡頭開學前見真章　前台大醫揭1關鍵：就看這1、2週

國旅券還能用！6類商家、2種用法「現折1千」　使用期限只到4／30

疫情回馬槍？　醫點名「這種人」：開工保重啦

春節收假「下波疫情將在3月爆發」　專家曝原因

上班趕時間「早餐怎麼點最快？」　老闆秒曝「2類食物」秒出餐

最值得研究「這2案」　年後大爆發？醫曝關鍵

用過紅包袋先別丟　3招放入「這金額」財運旺整年

柑橘表面全白像極發霉！　專家揭「擦了防曬乳」真相

大黃狗百米蹦跳到主人面前！　近看認錯人...裝沒事快閃離場

雪橇犬叼白鵝、玩泥巴「回鄉放飛」　媽抓狂魔性嘶吼：我不打狗你回來

市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

暖媽幫女兒房間裝「感應式燈頭」　靈敏反應1出聲就狂閃...一秒蹦迪

新手駕駛誤踩油門破牆闖民宅　一家人享年夜飯全嚇傻急關心

惡霸犬小手緊抱腿「不讓出門」　睜大眼睛還泛淚：姐姐留下來嘛

乘魔毯懸空飄浮飛越海面！　「真實版阿拉丁」帥氣現身杜拜

俊昊穿龍袍跳《我們家》露犯規微笑　寵《衣袖》妹妹：公主大人吃飽沒♥

台中知名排骨酥麵瓦斯爆炸　超濃黑煙竄天「燃燒約40m²」

日職人把糖塊變「琉璃雕塑」　忍90度高溫赤手塑形逼真金魚！

高鐵哪站地點最爛？　這站被一面倒點名：請正名

做錯衰整年！初九拜天公「10大禁忌」曝：催快惹怒神明

疫情盡頭開學前見真章　前台大醫揭1關鍵：就看這1、2週

國旅券還能用！6類商家、2種用法「現折1千」　使用期限只到4／30

疫情回馬槍？　醫點名「這種人」：開工保重啦

春節收假「下波疫情將在3月爆發」　專家曝原因

上班趕時間「早餐怎麼點最快？」　老闆秒曝「2類食物」秒出餐

最值得研究「這2案」　年後大爆發？醫曝關鍵

用過紅包袋先別丟　3招放入「這金額」財運旺整年

柑橘表面全白像極發霉！　專家揭「擦了防曬乳」真相

高鐵哪站地點最爛？　這站被一面倒點名：請正名

年後靠「地瓜」快速甩肉！營養師曝：低脂飽腹，早上吃還能助排便

做錯衰整年！初九拜天公「10大禁忌」曝：催快惹怒神明

疫情延燒衝擊　桃園這五類不動產仍持續夯賣

疫情盡頭開學前見真章　前台大醫揭1關鍵：就看這1、2週

愛犬走失車禍亡險成「碎狗狗」　飼主1包糖謝恩人…背後原因曝

鬼抓人遊戲竟源自日本驅鬼儀式！更升級為正式體育競技項目

半導體汎銓創辦人推薦過年必讀好書　懂得「品人」有助成為稱職管理者

炸牛排豬排買1送1！新春開工餐飲優惠懶人包　戴口罩還送餅乾咖啡

婦人趕搭公車離奇遭撞亡　違規穿越馬路成肇事主因

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

生活熱門新聞

桃園爆投注站女店員「刮刮樂騙老人」：從他身上賺5000元

房貸綁架人生30年？　內行曝「獲利真相」：何必繳完

醫病危裝葉克膜　等肺臟移植救命

初五迎財神！5星座放這金額在床底　可能變暴發戶

Omicron四大症狀曝　第1名變了！超越喉嚨症狀

5萬元人偶被玩壞！爺爺小年夜「正義制裁」姑姑被讚翻

爸爸幫女兒顧攤　客人卻瞬間跑光

今晚至明晨冷炸　7縣市10度低溫

「過年最邪門遊戲」50玩到6萬7000元！釣苦主慘哭

待在家！下波全台雨勢最大時間曝　恐又有冷氣團

專家警告：2生肖虎年「有血光之災」！

Toyz想拍賣「英雄聯盟」冠軍戒：Toyz已經死了

初三到男友家拜年！她買伴手禮「差10元」結局傻爆眼

親戚狂送「過期零食給女兒」　她直擊一幕氣炸

更多熱門

相關新聞

疫情回馬槍？　醫點名「這種人」：開工保重啦

疫情回馬槍？　醫點名「這種人」：開工保重啦

北市聯醫中興院區主治醫師姜冠宇表示，有長者死不願意打疫苗又要新年圍爐的，「我只能說開工保重啦，所以疫苗要打滿三劑，不要把Omicron當天然疫苗。」

下波疫情將在3月爆發　專家曝原因

下波疫情將在3月爆發　專家曝原因

譚德塞會李克強　討論合作「病毒起源」調查

譚德塞會李克強　討論合作「病毒起源」調查

中華女足明對決越南！只要踢平就進世界盃

中華女足明對決越南！只要踢平就進世界盃

即／土耳其總統自爆：新冠肺炎陽性確診

即／土耳其總統自爆：新冠肺炎陽性確診

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫沈政男Omicron

讀者迴響

熱門新聞

男星妻反轉「懷第3胎」不離婚了！被質疑不避孕怒回擊

飯店吹風機超難用！內行人解答：都錯怪業者了

刮刮樂神秘代碼　刮一半就知中獎

阮經天公開戀情！曝甜蜜合照：希望給我們空間

首位韓女團轉拍A片　20歲女偶像：身材是藝術品

桃園爆投注站女店員「刮刮樂騙老人」：從他身上賺5000元

房貸綁架人生30年？　內行曝「獲利真相」：何必繳完

別再錯怪味精！吃外食口渴「兇手是它」

70公斤歐巴桑主打性愛不限次數！男客：寧願餓死

桃園航空城公司　前董事長劉志清辭世

柔道國手楊宇潔「酒駕害學妹噴飛亡」下場曝

網公認「最討厭女生Top10」！他見第2名崩潰

人夫KTV慶生「被正妹下屬吹蠟燭」！驚見超誇張姿勢

單親媽五口租屋！房東一查身分崩潰：超有錢

阮經天女友身份曝光：普通上班族

更多

最夯影音

更多
大黃狗百米蹦跳到主人面前！　近看認錯人...裝沒事快閃離場

大黃狗百米蹦跳到主人面前！　近看認錯人...裝沒事快閃離場
雪橇犬叼白鵝、玩泥巴「回鄉放飛」　媽抓狂魔性嘶吼：我不打狗你回來

雪橇犬叼白鵝、玩泥巴「回鄉放飛」　媽抓狂魔性嘶吼：我不打狗你回來

市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

暖媽幫女兒房間裝「感應式燈頭」　靈敏反應1出聲就狂閃...一秒蹦迪

暖媽幫女兒房間裝「感應式燈頭」　靈敏反應1出聲就狂閃...一秒蹦迪

新手駕駛誤踩油門破牆闖民宅　一家人享年夜飯全嚇傻急關心

新手駕駛誤踩油門破牆闖民宅　一家人享年夜飯全嚇傻急關心

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面