創新高！南韓單日確診「飆破3.6萬例」　春節連假後Omicron大爆發

▲ 等待篩檢的隊伍不見盡頭。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓Omicron疫情迅速擴散，收假後確診數大爆發，5日單日新增病例首度突破3萬，來到逾3.6萬例，創下史上新高，較前日確診數一口氣增加近9000例，距離單日首破2萬例的2日僅隔3天。由於連假期間民眾移動量及群聚增加，下周確診數恐怕進一步上升。

《韓聯社》報導，根據中央防疫對策本部統計，截至當地時間5日午夜，南韓24小時內新增3萬6362例確診，其中3萬6162例為本土病例，200例為境外移入，累計確診數來到97萬1018例。

南韓日增確診數在1月26日首度衝破萬例（1萬3009例），不到一周後就在2月2日突破2萬例（2萬269例），接著上升速度持續加快，短短3天後就在5日來到3萬例，較4日的2萬7443例足足增加8919例，為一周前的2.1倍，甚至達到二周前的5.2倍。

在疫情最為嚴重的首都圈，京畿道5日通報1萬449人確診，首度衝破萬例，首爾也有8598人確診，累計就有2萬1547例。

令人擔憂的是，春節連假期間民眾移動量及面對面接觸增加，預料下周起才會反映在確診數上，恐怕導致日增病例大幅上升。

不過，確診數激增之際，重症患者數及死亡數維持穩定。截至5日午夜，南韓重症患者共269例，較前日增加12例，但已經連續8天維持在200多例。死亡個案則增加22例，累計死亡數為6858例，死亡率為0.71%。儘管Omicron傳播力為Delta病毒的2倍以上，南韓重症率從1/3降至1/5，明顯較低。

另一方面，截至5日午夜，南韓二劑疫苗接種率達85.9%，第三劑接種率則來到54.5%。