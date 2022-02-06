年假沒了別哭！2022還有6大連假　看攻略「爽休9天」玩爆

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

農曆春節9天假期進入尾聲，面對明天的開工日，不少人心情鬱卒，苦喊放不夠！不過也別太傷心，2022年還有6大連假可放，快筆記起來，超前部署「玩好玩滿」。

雖然元旦和春節連假已過，但很快就迎來二月底的228連假了；此外，今年還有4月的清明兒童連假、4-5月的勞動連假、5-6月的端午連假、9月的中秋連假以及10月的國慶連假。

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▲2022年行事曆。（圖／翻攝自「行政院人事行政總處」官網）

如果單純連假放不夠，也能善用特休，並參照以下「連假攻略」，讓假期變長，爽爽出遊玩：

228紀念日：2/26-3/6

請4天休9天（請3/1-3/4）

清明節：4/2-4/10

請3天休9天（請4/6-4/8）

勞動節：4/30-5/8

請4天休9天（請5/3-5/6）

端午節：5/28-6/5

請4天休9天（請5/30-6/2）

中秋節：9/3-9/11

請4天休9天（請9/5-9/8）

國慶日：10/8-10/16

請4天休9天（請10/11-10/14）

▼2022年連假攻略。（圖／翻攝自Facebook／南投縣政府）