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大年初五　把握年假尾巴來台南旅行

▲大年初五，民眾把握年假尾巴，來台南來個小旅行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲大年初五，民眾把握年假尾巴，來台南來個小旅行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

大年初五百業開工，也再次預告了年假即將結束，而學子們的寒假也進入尾聲，５日開始會有返回工作崗位車潮，台南市長黃偉哲表示，５日是開工日，祈求所有的市民朋友在年假充完電後，開工業績長紅顧客雲集，虎年財源滾滾發大財！

▲大年初五，民眾把握年假尾巴，來台南來個小旅行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長指出，今年長達9天的春節連假裡，靠著市府團隊堅守工作崗位、醫療院所不停歇的疫苗接種，及所有遊客的防疫配合，台南要繼續維持著+0的好成績。５日返回工作地時，如怕國道1號擁擠塞車，可以分流到國道3號或台61線西濱快速道路，沿途都有台南親子旅遊熱門景點，讓孩子們在寒假最後留下美好回憶，台南各景點隨時都會做好防疫措施迎接大家到來。

▲大年初五，民眾把握年假尾巴，來台南來個小旅行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

依據台南市觀光旅遊局旅遊熱點旅客統計，大年初四湧進的觀光人潮更勝初一到初三，國華海安商圈、河樂廣場周邊、小西門及南紡商圈等街區一樣熱鬧滾滾，有近18萬人踩街排隊吃美食；安平老街、新化老街及鹽水老街也有逾7萬的人潮出入，赤崁樓孔廟古蹟及周邊區域也有破5萬人出遊。初四台南濱海風光明媚海天一色，沿著台61線西濱快速公路出行，周邊各景點也非常受旅客歡迎，吸引破20萬旅客出遊，北門王爺總廟南鯤鯓代天府神威顯赫香火鼎盛；雙春濱海遊憩區白天漫步紅樹林生態步道，夜臥星光露營帳篷；水晶教堂幸福婚紗拍照聖地打卡熱點；井仔腳瓦盤鹽田夕照倒映出天空一望無際的美麗光彩；將軍漁港、馬沙溝吃上一桌台南海味現撈的生猛海鮮；七股鹽山虎年財神爺裝置藝術，登山接財神納百福，財鹽(緣)廣進一整年；稀有地景七股潟湖為台灣最大的潟湖濕地，黑面琵鷺等鳥類的棲息地，吸引不少愛鳥人士賞鳥攝影。而沿著國道3號山邊出行，仙湖農場、南元休閒農場、走馬瀨農場、大坑休閒農場及新化林場等各具特色農場及尖山埤江南渡假村、虎頭埤風景區及德元埤荷蘭村等週邊景點，融合了繽紛花卉山水景觀於一體，漫步其中身心舒暢，也有近5萬人走訪朝聖，體驗國道3號沿線豐富的自然生態。南台灣CP值最高的動物園頑皮世界，連續兩天共計逾1萬6千人入園，動物近距離互動及精彩表演活動深受旅客好評。

▲大年初五，民眾把握年假尾巴，來台南來個小旅行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南初五一早依舊受老天爺眷顧，仍維持陽光晴朗適合出遊的好天氣，台南市區主要幾個商圈老街古蹟周邊景點，這年假一樣每早都能維持破6萬人走訪的好成績熱度不減。５日一早台南戶外觀光景點如虎頭埤風景區、關子嶺風景區、山上水道花園博物館、德元埤荷蘭村、頑皮世界及尖山埤江南渡假村等也吸引近萬人活動一下筋骨，將年假囤積的幸福油好好消化一番，準備迎接新年新挑戰。

▲大年初五，民眾把握年假尾巴，來台南來個小旅行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲大年初五，民眾把握年假尾巴，來台南來個小旅行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市觀光旅遊局郭貞慧局長表示，台南是日光之城，是眾神之都，更是美食之邑，在春節連假期間，雖然我們仍面臨了Omicron來勢洶洶的挑戰，但我們能嚴陣以待，加強人員防疫訓練教育，即使在年節期間仍不斷對防疫旅館進行宣導提醒加強稽查，來避免群聚感染發生，在大家戒慎恐懼嚴謹防疫措施下，才能迎來了這波開年的旅遊高峰，開出虎年旅遊大紅盤。

▲大年初五，民眾把握年假尾巴，來台南來個小旅行。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲大年初五，民眾把握年假尾巴，來台南來個小旅行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

郭貞慧局長指出，隨著春節連假進入尾聲，北返南回之車潮將陸續湧現，要回工作崗位的民眾們請記得提早規劃路線行程避開塞車，歡迎大家把握最後時光規劃到各大熱門景點漫遊，品嘗府城美食佳餚，也提醒大家持續保持個人良好衛生習慣、做好防疫工作，共同愛護台南的安心旅遊環境，才能讓+0留在台南、留在你我身邊。最後非常感謝熱愛台南的鄉親，新的一年祝您五虎臨門，虎年行大運！相關景點導覽地圖、人流警示及交通疏運等資訊請至台南旅遊網（https://www.twtainan.net/）進行查詢。

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