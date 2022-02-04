最佳開工時段出爐！拜拜不放「1蔬果」　觸犯恐有血光之災

▲2022年開工拜拜，吉時、準備供品一次看。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱晟軒／綜合報導

隨著春節9天假期步入尾聲，各行各業準備開工拜拜，祈求未來一整年生意興隆。對此，命理專家「清水孟國際塔羅」小孟老師提醒，最佳開工時段、該準備哪些供品，以及不該拜哪些供品。

傳統上開工拜拜會挑選在初四舉辦，不過也有許多公司行號選在初五進行，小孟老師就特別在臉書發文建議，2022年3個適合開工的時段，分別為：

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初五（2月5日）早上9：00至中午11：00

初七（2月7日）中午11：00至下午1：00

初十（2月10日）中午11：00至下午1：00

小孟老師建議，員工拿到開工紅包要先放個五天再花掉，代表五福臨門，五路財神，老闆發開工紅包不可以封紅包口，不然會將員工財氣封起來，建議用紅包袋發，不要用轉帳，如此才能討個喜氣，他也提醒，「開工日老闆不宜對員工動怒，以免觸員工霉頭。」

▲2022年開工拜拜，吉時、準備供品一次看。（圖／達志影像／美聯社）

開工習俗整理：



1、記得一定要拜發糕，代表發，發糕挑4個或8個拜能大發四方財與八方財

2、拜魚尾要大，不可小，太小事業規模小，越大事業規模越大

3、要拜三牲：要全雞，代表全家平安、全豬：要挑選胖的豬，代表有的吃以及全魚。

4、水果選五樣拜：鳳梨（代表生意旺）、柿子（大發利市，事事順利）、香蕉（黃色代表財氣）、橘子（大吉大利）、葡萄（整串客人進來）、水梨（水為財）

5、可拜甜食：紅湯圓、糖果、紅龜粿

6、可拜清酒，請神明喝酒，酒宜甜不宜苦

7、拜完後可以放鞭炮，鞭炮為火，火代表火紅強強滾。小孟老師建議若你不是老闆一般上班族公司無祭拜活動，在吉時放個鞭炮音樂聲即可



開工禁拜之供品：



1、不要拜芭樂，會被開芭樂票（支票跳票）



2、不要拜番茄易有血光

3、不要拜蓮霧，易有阻礙

4、鴨蛋：業績差

5、黑皮蛋：會遇到黑心客

6、粥：績效稀疏

7、釋迦：代表釋迦眸尼的頭不宜拜，拜了會頭痛