考慮年後轉職？十二生肖各有「跳槽貴人」助你做出抉擇

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轉眼間春節連假已經進入尾聲，面對開工日的到來，考慮轉職的上班族又開始煩惱了！留下來？怕發展停滯不前；換個環境闖蕩？擔心評估錯誤，最後落得一場空。進退兩難，到底該如果抉擇？《科技紫微網》幫十二星座整理出「跳槽貴人」，也許他們的意見對你頗有幫助。

生肖鼠：把關情緒

工作上棘手煩心的事較多，同事不願全力配合，常感到事倍功半。遭遇批評一多，你就會有衝動想換個新環境，脫離負面干擾。先穩住心情，運勢的影響並非長久不變，勿因一時的情緒而損失長久累積的職場資源。今年，生肖龍的親友同事可以為你把關，協助你轉換思維、冷靜判斷。

生肖牛：否極泰來

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今年你已然脫離太歲的牽制，和外界的關係可望逐漸轉好。這一年，若能和身旁的生肖蛇或是生肖狗朋友積極來往，對於工作上的協助或是資訊都會大有幫助。尤其是面臨去留之間的難題時，別吝於請益，因為好運往往就在嘴邊。

生肖虎：當斷則斷

遇上犯太歲的心理壓力，行事難免會多所顧忌。此時，剛脫離太歲的生肖牛將是你的最佳顧問。其實只要行事冷靜，不貪不冒險，不給自己挖坑，也不要設下華而不實的目標，你照樣能夠做出正確抉擇喔！

生肖兔：旁觀者清

今年事業上令你煩心的事不少，因此也很容易產生不如歸去的念頭。不過這可能只是情緒在作祟，問題並沒有你所想像的嚴重。所謂旁觀者清，此時不妨多跟生肖羊學習，身為同事的他們，看問題和解決問題的角度會和你很不一樣，將會有助你快速釐清紛亂狀況，做出正確抉擇。

生肖龍：老馬識途

工作上雖然能有所發揮，卻總感覺卡在瓶頸處無法脫身。尤其聽到有同事異動跳槽時，內心很難不受影響。究竟要不要轉換陣地、重新開始呢？這實在是個兩難的問題。此時，快找找身邊生肖馬的職場前輩或親友，他們的經驗對你將有非常直接的幫助喔！

生肖蛇：意想不到

整體運勢雖較為平順，但缺乏驚喜。當你看到附近有更好機會出現時，自然難免心動，想要趁勢有一番作為。不過，還是要考慮機會成本，可不能隨便付出不必要的代價。好在生肖雞能為你提供更值得投入的管道，雖然對方社會歷練可能有限，卻有拉你一把的機緣呢。

生肖馬：好整以暇

今年職場運勢較為平淡，儘管能安穩度日，但是看著身旁同事個個發光發熱時，你難免不甘心和不平，覺得是環境限制了你，如果能換個地方試試身手一定更好。此時，生肖狗和生肖虎將對你產生頗大的療癒能力，不管你最後是否跳槽，都能讓你的心態健康許多。

生肖羊：亡羊補牢

這個虎年，你在工作上容易心神不定，紕漏較多，被盯、被要求的情況也增加。切莫一味反射式的抱怨，或是只想著臨陣脫逃。不妨多和生肖豬同事互動，他們能帶動你的反省能力，使你即使留在原崗位，也能調整好狀態；若你真有意出走，亦會理性準備，不至於將就了事。

生肖猴：心猿意馬

事業運勢轉旺，連帶提振自信心，進而對其他發展機會躍躍欲試。1992年出生的生肖猴，面對跳槽機會仍需多加考慮，1980年生或早於此年者就較可勇於決斷。若是覺得欠缺方向感，生肖鼠將會是你的跳槽貴人，若是他面露難色，你最好從長計議，如果喜形於色，那就不妨跟著感覺走。

生肖雞：沉穩得利

虎年的你將會忙碌異常，有時未必能多做多得，而會變成能者多勞、他人乘涼。若此時你心有不甘、沉不住氣，貿然出走，將會造成回頭不易，吉凶難料；如能不問收穫、持續付出，必將後勢看漲。內心躁動時，可多和生肖猴的同事或親友分享心情，將能得到寶貴意見，避免陷入思考盲點。

生肖狗：貴人引路

今年事業將迎來轉機，雖然辛苦難免，但是能收穫他人的認同，同時也有更多發揮空間，令人振奮。除非人際衝突難以控制，否則今年你想跳槽的念頭應該很低。萬一有吸引人的工作向你招手時，生肖虎的親友或同事將扮演臨門一腳的關鍵。如果他勸你打消念頭，正是所謂高人指點、貴人引路，你可要聽進去。

生肖豬：化解壓力

進入工作競爭較激烈的運勢年，若能順勢發揮潛力，可望爭取到更上一層樓之機會。如果力有未逮，達不到目標，則可能引發你轉戰其他領域的念頭。儘量和生肖兔的親友同事聊聊心事，不僅能化解壓力，還能得到客觀建議，對你頗有幫助。