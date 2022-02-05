荷蘭記者直播冬奧「被拖走」　國際奧會緩頰：保全過度熱心了

Onze correspondent @sjoerddendaas werd om 12.00u live in het NOS Journaal door beveiligers voor de camera weggetrokken. Helaas is dit steeds vaker de dagelijkse realiteit voor journalisten in China. Hij is in orde en kon zijn verhaal gelukkig een paar minuten later afmaken pic.twitter.com/GLTZRlZV96 — NOS (@NOS) February 4, 2022

記者吳美依／編譯

荷蘭公共電台（NOS）駐北京記者鄧達斯（Sjoerd den Daas）4日站在中國國家體育館外，直播報導北京冬奧開幕式，卻被黑衣保全強行拖走，引發國際譁然。國際奧委會（IOC）5日表示，由於保全「過度熱心」，才會導致這起特例事件，外媒的報導工作不受影響。

《路透社》報導，國際奧委會發言人亞當斯（Mark Adams）表示，他們正在連繫荷蘭公共電台，「我認為有人過度熱心了。但在當地官員的協助下，後來他（鄧達斯）很快就再次面對鏡頭。」他坦言，「這是一個不幸的情況，事情確實發生了。但我認為、也希望這是一次性事件。」

▲ 鄧達斯直播報導到一半，被中國保全人員拖走。（圖／翻攝自推特）

北京冬奧祭出嚴格防疫規定，4至20日賽事期間，所有參加者必須全程待在「閉環系統」裡，於限定的體育場館、媒體中心、住宿建物之間移動，把病毒傳播風險降至最低。

外界擔憂媒體報導自由，但國際奧委會一再保證，根據他們與中國主辦方簽訂的合約，參加冬奧的每個人，在閉環系統裡都能自由發言，運動員及媒體也包含在內。

荷蘭記者轉播冬奧開幕「直接被拉走」 棚內主播傻眼

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