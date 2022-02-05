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荷蘭記者直播冬奧「被拖走」　國際奧會緩頰：保全過度熱心了

記者吳美依／編譯

荷蘭公共電台（NOS）駐北京記者鄧達斯（Sjoerd den Daas）4日站在中國國家體育館外，直播報導北京冬奧開幕式，卻被黑衣保全強行拖走，引發國際譁然。國際奧委會（IOC）5日表示，由於保全「過度熱心」，才會導致這起特例事件，外媒的報導工作不受影響。

《路透社》報導，國際奧委會發言人亞當斯（Mark Adams）表示，他們正在連繫荷蘭公共電台，「我認為有人過度熱心了。但在當地官員的協助下，後來他（鄧達斯）很快就再次面對鏡頭。」他坦言，「這是一個不幸的情況，事情確實發生了。但我認為、也希望這是一次性事件。」

▲▼ 荷蘭公共電台（NOS）一名駐北京記者被中國保全人員拉走。（圖／翻攝自推特）

▲ 鄧達斯直播報導到一半，被中國保全人員拖走。（圖／翻攝自推特）

北京冬奧祭出嚴格防疫規定，4至20日賽事期間，所有參加者必須全程待在「閉環系統」裡，於限定的體育場館、媒體中心、住宿建物之間移動，把病毒傳播風險降至最低。

外界擔憂媒體報導自由，但國際奧委會一再保證，根據他們與中國主辦方簽訂的合約，參加冬奧的每個人，在閉環系統裡都能自由發言，運動員及媒體也包含在內。

荷蘭記者轉播冬奧開幕「直接被拉走」　棚內主播傻眼

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