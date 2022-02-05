中華隊進場《央視》喊「中國台北」　日網友力挺：台灣就是台灣！

▲ 中華代表團參加北京冬奧開幕儀式，黃郁婷與何秉睿一同掌旗。（圖／中華奧會提供）

記者陳宛貞／綜合外電報導

2022北京冬奧開幕式4日晚間登場，中華代表團進場時，《央視》主播以「中國台北」介紹，日本放送協會（NHK）主播則比照東京奧運，喊出「台湾です（是台灣）」，感動許多台灣民眾，日本也有許多網友留言聲援，「台灣就是台灣！」

北京冬奧開幕式進場順序依簡體漢字筆劃排序，中華代表團排在第11位，男子划雪選手何秉睿及競速滑冰女將黃郁婷舉著中華奧會會旗進場時，大會司儀以英文「Chinese Taipei」、中文「中華台北」介紹，中國負責轉播的《央視》主播卻以「中國台北」的稱呼矮化。相較之下，日本NHK女主播廣瀨智美則以「台湾です（是台灣）」為台灣正名。

日本《產經新聞》4日報導，開幕式上司儀一喊出「中華台北」，現場中國觀眾馬上拍手歡呼，也提及《央視》 主播使用「中國台北」一詞。這則新聞4日晚間衝上日本新聞網站熱門排行，截至5日上午累計近1500則留言，日本網友紛紛表示，「NHK主播說是台灣，那就是台灣」、「是台灣！」、「稱台灣為『台灣』是理所當然的」、「我從來沒聽過『中華台北』這個稱呼」。

▲ 日本網友留言力挺台灣。（圖／翻攝自Yahoo Japan，下同）

此外，日本《時事通信》等多家媒體也撰文報導NHK為台灣正名一事，同樣湧入日本網友留言力挺，「我覺得叫台灣很好，就算是為了台灣人也想稱呼為台灣」、「台灣就是台灣，依照台灣人希望的方式來介紹很合理」，也有網友表示，這是很理所當然的事，看電視聽到時毫無違和感，根本沒有注意到，「把『稱台灣為台灣』當成新聞比較奇怪。」