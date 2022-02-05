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荷蘭記者轉播冬奧開幕「直接被拉走」　棚內主播傻眼

記者詹雅婷／綜合報導

北京冬奧正式拉開序幕，4日晚間的開幕典禮也吸引大批國際媒體報導。只不過，荷蘭公共電台（NOS）一名駐北京記者在北京進行新聞連線轉播時，突然被保全人員拉走，直播當場中斷，讓棚內主播感到相當吃驚。

綜合Daily Beast等外媒報導，該名駐北京記者鄧達斯（Sjoerd den Daas）當時站在北京中國國家體育館外進行轉播，但就在他準備開始報導開幕式表演節目時，一名黑衣保全人員直接從鏡頭前把鄧達斯推向後方。

鄧達斯當下還是保持微笑，同時向保全人員表示，「請等一會兒，我現在在新聞聯播」。只不過這並未讓保全人員的動作停下來，他只好用荷蘭語對著鏡頭說，「你們已經看到，我們現在正被趕走，我們剛剛被從另一個地方趕走，恐怕我們只能晚點再連線了。」

▲▼ 荷蘭公共電台（NOS）一名駐北京記者被中國保全人員拉走。（圖／翻攝自推特）

▲這一幕讓棚內新聞主播（左）感到吃驚。（圖／翻攝自推特）

鄧達斯說完這段話仍與記者有些拉扯，負責攝影的人在把這一切過程拍下來的同時，也被另名保全人員關切，最終新聞畫面才回到棚內，而棚內主播的表情看起來相當吃驚。

目前仍不清楚鄧達斯進行轉播被阻止的原因，部分網友指出，這有可能與記者當時站在草地而非一般街道有關。荷蘭公共電台事後透過推特表示，鄧達斯安全無虞。

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