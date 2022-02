荷蘭記者轉播冬奧開幕「直接被拉走」　棚內主播傻眼

記者詹雅婷/綜合報導

北京冬奧正式拉開序幕,4日晚間的開幕典禮也吸引大批國際媒體報導。只不過,荷蘭公共電台(NOS)一名駐北京記者在北京進行新聞連線轉播時,突然被保全人員拉走,直播當場中斷,讓棚內主播感到相當吃驚。

綜合Daily Beast等外媒報導,該名駐北京記者鄧達斯(Sjoerd den Daas)當時站在北京中國國家體育館外進行轉播,但就在他準備開始報導開幕式表演節目時,一名黑衣保全人員直接從鏡頭前把鄧達斯推向後方。

鄧達斯當下還是保持微笑,同時向保全人員表示,「請等一會兒,我現在在新聞聯播」。只不過這並未讓保全人員的動作停下來,他只好用荷蘭語對著鏡頭說,「你們已經看到,我們現在正被趕走,我們剛剛被從另一個地方趕走,恐怕我們只能晚點再連線了。」

▲這一幕讓棚內新聞主播(左)感到吃驚。(圖/翻攝自推特)

鄧達斯說完這段話仍與記者有些拉扯,負責攝影的人在把這一切過程拍下來的同時,也被另名保全人員關切,最終新聞畫面才回到棚內,而棚內主播的表情看起來相當吃驚。

目前仍不清楚鄧達斯進行轉播被阻止的原因,部分網友指出,這有可能與記者當時站在草地而非一般街道有關。荷蘭公共電台事後透過推特表示,鄧達斯安全無虞。

Onze correspondent @sjoerddendaas werd om 12.00u live in het NOS Journaal door beveiligers voor de camera weggetrokken. Helaas is dit steeds vaker de dagelijkse realiteit voor journalisten in China. Hij is in orde en kon zijn verhaal gelukkig een paar minuten later afmaken pic.twitter.com/GLTZRlZV96