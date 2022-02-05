冬奧開幕式驚見「韓服」　南韓人氣炸！中國網友：有本事別穿西裝

▲ 北京冬奧開幕式中，56個民族傳遞中國國旗。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

2022北京冬奧4日隆重開幕，中國56個民族在開幕式上接力傳遞五星旗，少數民族之一的朝鮮族代表穿著韓服，引起南韓不滿，網友在社群媒體上激烈反彈，朝野各黨紛紛批評中國「侵占文化」，出席開幕式的南韓官員也表示遺憾，中國網友則在微博上隔空回嗆，「連歷史也不懂」、「有本事別穿西裝」。

冬奧開幕式上，一名少女穿著一身粉嫩的白色及粉色韓服，代表朝鮮族參與傳遞五星旗的表演，畫面播出後在社群媒體上迅速擴散，點燃南韓網友怒火，紛紛發文表示，「為什麼會出現韓服」、「政府應該提出抗議，不能就這麼算了，怎麼可以在全世界發揮運動家精神和平競爭的慶典上推動東北工程」、「我怎麼看都像韓服」。

아니 올림픽 개막식 보는 중인데 56개 소수민족 의상이라는데 가운데 저거 누가 봐도 한복에 댕기머리 아니냐고 .. pic.twitter.com/CFPGaOBohO — 마이 (@_MiNE028) February 4, 2022

事實上，這並非韓中第一次為韓服爆發爭論。2008年北京夏季奧運開幕式上也曾出現韓服，且北京冬奧去年公布的一段宣傳片也出現韓服及南韓傳統舞蹈象帽舞，引發韓方指責，中國從文化層面出手侵占。

南韓政府至今未對此次冬奧韓服爭議發表立場，朝野各黨則一致批評，要求政府積極作為。執政黨共同民主黨總統候選人李在明在臉書發文表示，「別覬覦他國文化。」該黨選舉對策委員會發言人李素永（이소영，音譯）認為，若放任這類爭議不管，導致國民反中情緒日漸高漲，將成為未來對中外交關係的莫大阻礙。

國民力量黨選舉對策本部發言人黃奎煥（황규환，音譯）則發表評論指出，「這明顯是針對主權國家的『文化侵占』，更是違反此次奧運口號『一起向未來』的無禮行為。」

南韓文化體育觀光部部長黃熙4日出席開幕式，也親自觀賞這段表演，5日受訪時表示，「少數民族」通常指的是無法壯大成為一個國家的民族，但如今韓國文化已經擴散至全世界，使用這樣的詞彙可能引發兩國之間的誤會，對此感到遺憾。他目前尚未考慮到正式提出抗議的必要，但認為確實應與中國體育官員等政府人士會面，告知南韓輿論看法。

黃熙還提到，「另一方面來說，也可看作是我們的文化已經廣泛普及，從世界史上看來，難道不是唯一不靠武力，用軟實力使文化廣泛傳播的例子嗎？」南韓國內有許多華僑居住，美國也是多個民族共同築起的國家，「在這之中區分這是韓國文化、那是哪裡的文化，不是更不利於文化多元嗎？」試圖平息輿論怒火。

中國網友對此則不以為然，在微博留言回嗆，「總統候選人的水平」、「中國有朝鮮族的，那不然人家要穿什麽」、「一到選舉就反華，後面還不是要找中國市場」、「有本事別穿西裝，別剽竊西方文化」、「到底是誰覬覦誰呀」、「連朝鮮族都不知道，證明對自己的文化歷史也是非常的不了解」。