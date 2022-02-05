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北京冬奧「點聖火儀式」險遭打槍！國際奧委會嫌火太小：你確定嗎

▲▼北京冬奧總導演張藝謀。（圖／CCTV）

 ▲北京冬奧總導演張藝謀。（圖／CCTV）

記者鄭思楠／綜合報導

第二十四屆冬季奧運會昨（4日）晚在北京國家體育場「鳥巢」正式揭幕，最後的聖火點燃儀式顛覆歷屆慣例，只把最後一棒火炬直接放在主火炬台上，以「不點火」代替「點燃」，以「微火」取代熊熊大火，傳遞低碳環保理念。不過，這個讓張藝謀自豪的方案，卻險些被國際奧委會打槍。

據《中國青年報》報導，2月4日晚，主火炬在國家體育場鳥巢以一種令人驚訝的方式亮相，很多人並不知道，這樣的點火方式險些不被國際奧委會接納。

主創團隊回顧了2008年北京奧運會技術資料，發現李寧點燃的火炬，1小時大概消耗5000立方米燃氣。「熊熊燃燒的大火當然是人類奧運精神的體現，但它環保嗎？」張藝謀說，從那一刻起，主創團隊開始想怎樣把火焰變小、如何更環保。

「不能用電、不能用光，不能用任何東西代替，」張藝謀表示，這是一種古典的傳統，「隔空點火，我的火跟你的火沒挨著，那都不算」，跑道旁常有火種燈跟隨，萬一火炬意外熄滅，需用火種燈點燃。

用光代替火的方案被否決後，導演團隊設計出顛覆式的「微火」方案。北京提出用清潔氫能源做燃料，國際奧委會同意了，但說到把火做小，他們有些猶豫，「奧運之火就是要熊熊燃燒，不能因為低碳改變百年傳統。」

北京冬奧組委的高層認可低碳的理念，北京冬奧組委領導要求，一定要去做國際奧委會的工作。由於歐洲疫情不斷升級，與國際奧委會唯一溝通方式郵件信使停了。北京冬奧組委決定派人去一趟國際奧委會總部瑞士洛桑，說服「甲方」接受那個大胆的方案。

在第一天的會議上，張藝謀導演說，「我們希望能對點火的實際形式做一次改革。」總導演張藝謀專門錄了一段幾分鐘的影片，向國際奧委會闡釋微火的創意及背後的理念。

「你確定嗎？」國際奧委會問了很多遍。最終經過慎重的內部討論，國際奧委會說，儘管這次與歷屆有很大的不同，「但是我們支持北京冬奧組委的做法。」張藝謀鬆了口氣，「他們說只要有火就行。」

張藝謀說，以往，幾乎所有的奧運點火儀式都是獨自展示自己國家的文化。由不同的「國家和地區」組成一支火炬，是歷屆奧運會上少有的設計。在鳥巢歷史性的一夜，一朵「燕山雪花大如席」。

「無論你喜歡還是不喜歡，它傳達的低碳環保的理念是如此清晰，」張藝謀說，它會成為奧運會歷史上一個經典的瞬間，此後的奧運會，如果想做一次低碳環保的實驗，請參照北京冬奧。

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