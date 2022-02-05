嘉義文化路夜市流血衝突嚇壞走春客　悍婦撂兒助陣反遭刀捅

▲嘉義文化路夜市初四深夜爆發流血衝突，兒子帶友助陣反遭砸車、捅傷。（圖／翻攝自嘉義綠豆大小事）



記者翁聖勳、陳豐德／嘉義報導

嘉義文化路夜市小吃林立、人潮眾多，4日大年初四深夜竟爆發行車糾紛砍人衝突，馬路上留有傷者一大灘鮮血、一輛休旅車車窗被擊破，有民眾拍下驚悚照片PO網，讓網友看到後嚇得直說「太可怕了」、「阿北⋯這下認真初四了」、「晚上人潮這麼多還敢這樣逞兇，實在是把警察當成塑膠的」。

警方表示5日0時接獲報案，指稱文化路上有打架糾紛，派遣快打警力到場只發現有一輛休旅車及地面血跡，並未尋獲傷者；封鎖現場後，在附近中央廣場找到受傷男子，緊急將他送醫治療，經漏夜偵查帶回黃女、賴男等7名嫌犯釐清。

黃女（51歲）與賴男（26歲）4日深夜分別駕車途經文化路與北榮街口，因為賴男迴轉時擋道黃女直行車輛，雙方因此發生行車糾紛，路邊談判後一言不合，黃婦氣得打給兒子，兒子隨即撂了1車共3男到場支援母親，賴男車上另外2男不甘示弱也下車應援，隨即爆發鬥毆衝突。

賴男見己方僅有3人，掏出一把折疊水果刀劃傷其中黃婦兒子及友人，導致其中一人左手掌撕裂傷，另一人則是右手背、右胸、左背被刺傷，賴男自己頭部、手腳也有多處瘀青及挫傷，被送往醫院治療，全案訊後依照聚眾鬥毆罪嫌移送偵辦。

▼現場血跡斑斑嚇壞夜市民眾。（圖／翻攝自嘉義綠豆大小事）



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