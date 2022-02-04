高雄防疫旅館群聚！1／19後入住最危險　衛生局急召回15風險對象

記者吳奕靖／高雄報導

高雄某防疫旅館爆出群聚！對此，高市府也在稍早的疫情說明記者會中說明，防疫旅館群聚源自於國中生一家3口，其中案18942經過連夜疫調後發現，感染源為飯店同樓層的確診個案，而目前也查出，該樓層共有4名確診個案，分屬3間臨近房間。

▲高雄防疫記者會。（圖／翻攝臉書）

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高市府表示，該防疫旅館經過疫調後發現，該大樓分屬兩家不同飯店，因負責人為同一人，因此在住房時的住宿登記出現兩飯店調撥登記的情況，而目前查出除了案18942外，該飯店還有同樓層不同房的3人確診，且分屬於3間鄰近的客房，另還有不同樓層1人確診，而案18942感染源初步研判為飯店同樓層感染。

衛生局表示，目前該旅館已採檢清空，而案18942接觸的計程車等個案採檢也均為陰性。不過，衛生局進一步追查後發現，案18942曾於1/10入住防疫旅館至1/24，而其於1/31確診，另外同樓層的案19108於1/21入住後也於2/3確診，因此立刻啟動疫調，才發現同大樓有不同房間調度的問題，進而揪出同樓層的案18833、案19100。

衛生局疫調後發現，案18942可能的傳染日期應是在1/24左右，時間點與同樓層的案18833、案19100有重疊，再加上案18833的Ct值為12.6，因此初步研判案18833、案19108對於案18942的直接或間接傳染風險為最高，至於案19100則是緊接著案18942入住同房間，也同樣染疫。另外，同棟不同樓層的案18985，經過調查後研判為美國當地感染舊案。

衛生局表示，防疫旅館的4個個案經過討論以及Ct值檢驗等判斷，案18833、案19108為可能的感染源，但此部分仍在調查當中，不過也將會召回1/19以後入住的3樓的住客進行採檢，目前15名相關風險對象有4人結果帶出爐，另11人則尚在召回中。

此外，衛生局已緊急針對該防疫旅館進行清空，並針對染疫人數集中的3樓21名住客、15名員工共36人進行採檢，還有電梯內外等環境採檢，結果均為陰性。