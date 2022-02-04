　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

住隔壁和對面全染疫！高雄防疫旅館4確診　「恐怖3樓」平面圖曝光

記者吳奕靖、陳豐德／高雄報導

高雄某防疫旅館爆發群聚造成同樓層4人確診，起初台商一家三口解隔後確診，疫調一度找不到感染源，經追蹤研判是遭同棟防疫旅館3樓的其他個案感染；對於防疫旅館可能成為傳染破口，目前已經緊急召回工作人員以及旅客，並採檢旅館內門把、冷氣出氣孔、按鈕等20個環境位置，結果全為陰性，確切傳遞途徑仍待釐清。

▲▼高雄某防疫旅館爆發群聚感染，恐怖3樓平面圖曝光。（圖／高雄市府提供）

▲高雄某防疫旅館爆發群聚感染，恐怖3樓平面圖曝光。（圖／高雄市府提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

18942（國中生，台商一家3口）在1月30日自主管理第6天確診，之後2名家人陸續發病，卻追蹤不到感染源，疫調人員研判可能是搭乘計程車或是在防疫旅館感染，經分析發現他們退房後2天，入住同間在3樓318客房的香港入境案19100也在2月3日確診。

目前研判住在他們隔壁房的越南入境18883、對面房的孟加拉入境19108為可能感染源。其中19108是1/21入住、22日最早發病、2/3確診；案18883也在1/19入住後，28日發病隨後確診，不過目前尚未能明確檢驗出是誰感染給台商一家3口。

目前市府已請醫療團隊在這家旅館3樓設站，召回工作人員，第一階段採檢3樓有21旅客陰性，員工15人陰性，電梯內外採檢等20處也為陰性。市府表示，去年12月跟1月檢查防疫旅館時，發現有疏失要改善，不過該處CO2檢測走道通風算良好，到底是環境污染、或氣溶膠傳染仍在釐清當中。

▼住在3樓的4位確診者發病日期入住期間相近。（圖／高雄市府提供）

▲▼高雄某防疫旅館爆發群聚感染，恐怖3樓平面圖曝光。（圖／高雄市府提供）

▼採驗防疫旅館20個環境點位後檢體全為陰性。（圖／高雄市府提供）

▲▼高雄某防疫旅館爆發群聚感染，恐怖3樓平面圖曝光。（圖／高雄市府提供）

【系列報導】
撕票女建商1／綁恩人勒贖千萬　百警靠關鍵紙條抓人卻晚了一步
撕票女建商2／屍袋詭吊竹林樹枝　18塊「方正殘軀」難拚人形
撕票女建商3／殺人魔陳瑞欽翻版？家屬控冷血歐陽榕為600萬殺妻女
撕票女建商4／失業男詭辯「她是女友」　百變說詞難逃死刑
撕票女建商5／死囚歐陽榕出庭作證　當庭感謝林金貴：教我通過測謊

99元就能買到超時髦風衣洋裝

ET快訊
住隔壁和對面全染疫！高雄防疫旅館4確診　3樓平面圖曝光
小時候照片全被丟光！　鍾明軒過年「鬧翻後母」怒轟：不尊重人
王宥忻「千萬賓利遭砸」！　驚嚇秒逃報警
「瑪莎拉蒂貴婦」砸30萬買大樂透！　衝今晚1.8億
地牛狂翻…鄭明典驚「連續幾次了！」　新竹人嚇歪求救

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

女嘆「很常被男友句點」　苦惱曬2對話！網一面倒搖頭了

新竹連9震！學者稱「背景地震」　更要注意海溝型地震

新竹6小時連8震「震央連連看地圖」曝光！鄭明典分析：是斷層活動

26歲不知這一盒「過年神器」慘被嗆沒童年！苦主怕爆：超危險

住隔壁和對面全染疫！高雄防疫旅館4確診　「恐怖3樓」平面圖曝光

6小時連8震　鄭明典也驚「連續幾次了！」新竹人嚇歪求救局長

專家警告：2生肖虎年「有血光之災」！要注意車禍、重病纏身

40歲還在啃老　父每月「給18K生活費」：別工作…他超絕望

3縣市爆幼兒園群聚！小孩染疫誰陪病照顧　陳時中揭2大判斷重點

高雄防疫旅館群聚！1／19後入住最危險　衛生局急召回15風險對象

累鼠了辣！黃金鼠睡超熟叫不醒　媽嚇爆狂搖晃：會不會睡太死？

「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

考到重機駕照後要上安駕課程！　學姐教迴轉：往後看+車速很重要

轎車內壢交流道衝撞號誌桿！　車體破碎翻覆...駕駛重傷不治

亂丟垃圾辯「不知台南有規定」　違規男惱羞嗆：愛環保別開車

女子闖紅燈對向警察亮燈追　騎士見「現世報」笑喊：水啦！

泰國56歲男神級帥爸多金又精壯　正妹女兒秒輸！網呼：缺新媽嗎

高雄警除夕扮舞獅、撒錢塞褲襠　High過頭踩椅！警分局道歉了

技術考驗！騎經嘉義義仁吊橋　高空會車超驚悚...踩空秒GG

霸道浣熊環抱狂吸傲嬌貓　喵星人不領情揮拳遭撲倒

女嘆「很常被男友句點」　苦惱曬2對話！網一面倒搖頭了

新竹連9震！學者稱「背景地震」　更要注意海溝型地震

新竹6小時連8震「震央連連看地圖」曝光！鄭明典分析：是斷層活動

26歲不知這一盒「過年神器」慘被嗆沒童年！苦主怕爆：超危險

住隔壁和對面全染疫！高雄防疫旅館4確診　「恐怖3樓」平面圖曝光

6小時連8震　鄭明典也驚「連續幾次了！」新竹人嚇歪求救局長

專家警告：2生肖虎年「有血光之災」！要注意車禍、重病纏身

40歲還在啃老　父每月「給18K生活費」：別工作…他超絕望

3縣市爆幼兒園群聚！小孩染疫誰陪病照顧　陳時中揭2大判斷重點

高雄防疫旅館群聚！1／19後入住最危險　衛生局急召回15風險對象

阿伯有練過！行車糾紛中年運將「街頭爆摔」完勝24歲騎士

營養師點名「3款飲料」補不了水　甚至有害健康

初二訂年菜！雲林超過20人上吐下瀉　餐廳業者回應了：責無旁貸

偷車賊現世報！行竊後狂飆自撞　1人拋飛車外慘死、2人成焦屍

女嘆「很常被男友句點」　苦惱曬2對話！網一面倒搖頭了

刮刮樂「2000萬」還有3組！　50歲酷哥砸108萬拚了

初五迎財神6大禁忌！「1物品」不能留　免得窮神找上門

劉品言母女相愛相殺！　叛逆10年鬥氣…大哭擁抱媽媽和解　

新竹連9震！學者稱「背景地震」　更要注意海溝型地震

中俄元首2年來首次會晤　習近平：實現了我們的「冬奧之約」

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

生活熱門新聞

莫德納超夯！醫：我會選BNT　曝快打第3劑原因

新竹6小時連8震！不排除更大地震

有車位停不得！他開酸Lexus「臉卻腫了」

連3天10℃地區曝　下波鋒面掃過溼全台

快訊／增25例本土「北市幼兒園母子確診」

黃郁婷IG驚見五星旗　女醫：又壞又舔

爸每月給1.8萬！男吐絕望心聲

朋友拜年沒人給小孩紅包！她怨8年級生

初四「要吃折羅」迎財神　5大習俗、3大禁忌一次看

11縣市變色！高雄破百　最新本土確診地圖曝

日翊物流增10人「匡列就確診」　陳時中坦言還在燒

快訊／Omicron出現本土首例中重度個案！

陳時中：目前無延後開學計畫

快訊／高雄防疫旅館爆群聚　防疫人員整裝入內清消

更多熱門

相關新聞

幼兒染疫誰陪病照顧？陳時中說明2大判斷重點

幼兒染疫誰陪病照顧？陳時中說明2大判斷重點

本土疫情有多起幼兒園群聚染疫事件，不少家長因陪病照顧幼童染疫。指揮官陳時中今天說，陪病者會優先考慮染疫風險高的同住家人，以及照顧者本身重症風險低。

高雄防疫旅館群聚！　衛生局急召回15風險對象

高雄防疫旅館群聚！　衛生局急召回15風險對象

高雄新增8足跡全在旗津　防疫旅館「4確診」全棟清空

高雄新增8足跡全在旗津　防疫旅館「4確診」全棟清空

日翊物流累積23人確診！鄭文燦：仍有風險

日翊物流累積23人確診！鄭文燦：仍有風險

快訊／高雄防疫旅館爆群聚！匡列36人採檢　結果出爐

快訊／高雄防疫旅館爆群聚！匡列36人採檢　結果出爐

關鍵字：

高雄防疫旅館疫情感染台商影音

讀者迴響

熱門新聞

納豆人還沒甦醒！「拔管恢復自主呼吸」

賴弘國6年結3次婚！初一認證已婚身分

彩券行店員揭「刮刮樂中獎差別」　最推這2款

黃少祺兒確診「1傳8」

初四撞立春！　15禁忌勿踩

快訊／國3「1大車、1小車」追撞　成立緊急應變小組

快訊／六福莊長頸鹿「布丁妹」搶救30分鐘亡　工作人員淚崩

初二逛街摔倒　10歲妹鐵棍插腦子

第2張2千萬刮刮樂大獎又開在桃園　得主是30多歲男性！

網紅流產…暗指「林志玲47歲生子找代孕」被罵爆

嬪妃「愛用4大宮廷春藥」榨乾皇帝！吃完1晚能戰10女

莫德納超夯！醫：我會選BNT　曝快打第3劑原因

女房東除夕突到訪！她一聽差點被暖哭

新竹6小時連8震！不排除更大地震

有車位停不得！他開酸Lexus「臉卻腫了」

更多

最夯影音

更多
累鼠了辣！黃金鼠睡超熟叫不醒　媽嚇爆狂搖晃：會不會睡太死？

累鼠了辣！黃金鼠睡超熟叫不醒　媽嚇爆狂搖晃：會不會睡太死？
「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

考到重機駕照後要上安駕課程！　學姐教迴轉：往後看+車速很重要

考到重機駕照後要上安駕課程！　學姐教迴轉：往後看+車速很重要

轎車內壢交流道衝撞號誌桿！　車體破碎翻覆...駕駛重傷不治

轎車內壢交流道衝撞號誌桿！　車體破碎翻覆...駕駛重傷不治

亂丟垃圾辯「不知台南有規定」　違規男惱羞嗆：愛環保別開車

亂丟垃圾辯「不知台南有規定」　違規男惱羞嗆：愛環保別開車

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面