住隔壁和對面全染疫！高雄防疫旅館4確診　「恐怖3樓」平面圖曝光

記者吳奕靖、陳豐德／高雄報導

高雄某防疫旅館爆發群聚造成同樓層4人確診，起初台商一家三口解隔後確診，疫調一度找不到感染源，經追蹤研判是遭同棟防疫旅館3樓的其他個案感染；對於防疫旅館可能成為傳染破口，目前已經緊急召回工作人員以及旅客，並採檢旅館內門把、冷氣出氣孔、按鈕等20個環境位置，結果全為陰性，確切傳遞途徑仍待釐清。

▲高雄某防疫旅館爆發群聚感染，恐怖3樓平面圖曝光。（圖／高雄市府提供）



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18942（國中生，台商一家3口）在1月30日自主管理第6天確診，之後2名家人陸續發病，卻追蹤不到感染源，疫調人員研判可能是搭乘計程車或是在防疫旅館感染，經分析發現他們退房後2天，入住同間在3樓318客房的香港入境案19100也在2月3日確診。

目前研判住在他們隔壁房的越南入境18883、對面房的孟加拉入境19108為可能感染源。其中19108是1/21入住、22日最早發病、2/3確診；案18883也在1/19入住後，28日發病隨後確診，不過目前尚未能明確檢驗出是誰感染給台商一家3口。

目前市府已請醫療團隊在這家旅館3樓設站，召回工作人員，第一階段採檢3樓有21旅客陰性，員工15人陰性，電梯內外採檢等20處也為陰性。市府表示，去年12月跟1月檢查防疫旅館時，發現有疏失要改善，不過該處CO2檢測走道通風算良好，到底是環境污染、或氣溶膠傳染仍在釐清當中。

▼住在3樓的4位確診者發病日期入住期間相近。（圖／高雄市府提供）



▼採驗防疫旅館20個環境點位後檢體全為陰性。（圖／高雄市府提供）



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