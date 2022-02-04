阿伯有練過！行車糾紛51歲運將「街頭爆摔」　完勝24歲騎士

記者陳豐德／新北報導

新北市永和一名沈姓計程車司機大年初二行經中和路時，與一名機車騎士爆發口角衝突，司機下車直接擋在騎士前方理論，最後爆發肢體衝突，運將把年輕力壯的騎士爆摔後壓制在地，直到民眾勸架才將雙方拉開，而騎士的上衣也被狠狠扯下、狼狽不堪。

▲運將擋住騎士的去路雙方引爆肢體衝突。（圖／記者陳豐德翻攝）



監視畫面中，當時雙方原本隔著車窗互相叫囂，運將一氣之下計程車阻攔住車道，下車插著腰質問騎士，騎士不甘示弱也隨即下車理論，就在吵完想離去時運將卻刻意站在機車龍頭前，騎士催油門衝撞後，就此敲響擂台鐘聲，雙方從內側車道一路打到外側車道，騎士被摔倒2次後，狠狠被運將壓制在地上動彈不得，直到路人勸架後才放手。

警方表示，2日上午7時許獲報有民眾發生糾紛，線上巡邏網趕抵後經了解，為51歲沈姓計程車司機與24歲機車騎士林男因行車問題已發口角衝突，最後進一步演變為肢體衝突，雙方表示不願提傷害告訴，但雙方行為仍依社會秩序維護法函請裁處。

▼永和初二發生行車糾紛，運將老當益壯將年輕騎士壓制在地。（圖／記者陳豐德翻攝）



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