8年女友訂婚後狂偷吃！除了他「婚宴賓客都知道」　網：綠成聖誕樹

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友和女友交往8年，並負擔所有開銷，怎料訂婚後，對方竟劈腿偷吃；更離譜的是，婚禮上所有賓客都知道，唯獨他「綠光罩頂」仍在狀況外，如今他震驚發現此事，不禁猶豫該放生渣女，還是裝沒事繼續下去。

綠帽男在「爆料公社公開版」心酸表示，「老婆與我交往8年，期間我任由她揮霍，全身保養品、蘋果手機全由我供應，結果訂婚後，她為了證明自己仍有魅力，誘惑A男上床，生理期間多次性交，沒有生理期也做到大量出血才肯罷休，甚至因擔心懷孕而到醫院就醫。」

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▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

在瘋狂偷吃後，女方仍選擇跟他結婚；殘酷的是，婚宴中所有嘉賓都知道她劈腿，唯獨原po不知情，還自以為娶到賢妻，事後他無意間發現此事，瞬間心碎滿地，也忍不住問「我應該離婚還是繼續隱忍？」

對此，網友們全傻眼，紛紛回應「離婚啊！世界上又不是只有她一個女生」、「不離婚你留著她作啥？整天噁心自己嗎」、「都綠成聖誕樹了」、「先忍著，找機會搞死那個bitch再離婚」、「不管男女，對於愛情都要懂得設停損點，保護自己」、「應該拯救世界，表哥」。

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