　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

妻傳訊：女鬼陪睡讓你爽歪歪　人夫崩潰分居5年求離婚

▲▼ 夫妻吵架,吵架,離婚,滑手機。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲北市人夫因妻嗆「晚上你身上的陰魂有陪你睡嗎？有爽嗎？」等，讓他受不了提起離婚官司。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者黃宥寧／台北報導

北市1名人夫不滿妻子懷疑他外遇，還持曬衣鋁桿毆打他，他受不了搬到工作宿舍住了5年，妻仍不放過，持續以簡訊傳送：「在宿舍多多念經，如有女鬼喜歡你，它會晚上陪你睡覺，還會讓你爽歪歪，搞得好，還會跟你生個鬼小孩」等情緒性字眼，崩潰的人夫訴請法院判准離婚。

人夫提告主張，和妻子在1978年結婚，在1996年離婚，又在1999年結婚，後來因個性、金錢、價值觀念、宗教信仰嚴重歧異，屢生衝突，妻子時常懷疑他外遇，在2016年2人發生爭執時，妻子竟持曬衣鋁桿毆打，他終於忍無可忍，在同年月搬離家中。

沒想到妻子卻在2017年起，多次以簡訊傳送：「像你兒子卡陰嚴重，我和他說話，他的反應跟你一樣」、「你在宿舍多多念經，如有女鬼喜歡你，它會晚上陪你睡覺，還會讓你爽歪歪，搞得好，還會跟你生個鬼小孩，祝你好運！」、「晚上你身上的陰魂有陪你睡嗎？有爽嗎？」等，也表明有離婚意願，並擬定離婚協議書，因此人夫向法法官請求判准離婚。

▲孫姓男子於2016年間與女子交往，期間孫利用多次嘿咻機會偷拍性愛影片，後來不滿被分手，竟多次以「你真讓我死心了，一定會讓人陪葬」等語恐嚇。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲人妻認為是丈夫與別的女子過從甚密，甚至賺的錢僅供自己花。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

人妻到庭向法官表示無辜，她說丈夫婚後所賺的錢僅供自己花用，家庭生活及子女留學費用都是她負擔，她為了求家庭和諧從未計較，況且丈夫是擔任她公司連帶保證人，卻積欠銀行多筆債務，遭強制執行扣薪，更令人她心碎的是，丈夫又與其他女子過從甚密、謊報證件遺失、偽造文書，才導致雙方感情產生裂痕，縱使這段婚姻有破綻，也可歸責於丈夫，對此認為丈夫不可請求離婚。

法官認為，人夫當初選擇分居試圖暫避，如今卻演變成實質離異窘狀，2方長期缺乏良性溝通，導致夫妻感情失溫，足令雙方備感壓力、身心俱疲、痛苦萬分，雖然人妻表示沒有離婚念頭，但也沒有積極維繫修補情感跡象，難認雙方誠摯互信情感猶然存在，士林地方法院認雙方視彼如同破鏡，不願重新照面，無論在主觀或客觀上，也無回復希望，2人對於婚姻的破綻，均應負同等責任，因此判准離婚。

445元到新竹煙波飯店爽吃自助式下午茶

ET快訊
妻傳訊：女鬼陪睡讓你爽歪歪　人夫崩潰分居5年求離婚
鄰居娃清晨5點開始哭！他「聽整天」失眠：超後悔
快訊／拜登證實：美軍行動擊斃「ISIS首腦」
常被遠光燈閃瞎！他怒「明明有AUTO模式」爆共鳴
初四撞立春！「15大地雷禁忌」不要踩　第1點最容易犯
泫雅無名指被套牢！曖昧甜喊「當然是Yes」　網狂恭喜

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

比偉士牌還少的古董車！「藍美達」只有他會修：重現美好回憶

妻傳訊：女鬼陪睡讓你爽歪歪　人夫崩潰分居5年求離婚

重案回顧／恐怖手法曝！女「花雕雞麵下藥」1刀剪下　他慘剩1.5CM

女ATM剛領10萬就遭搶　嫌犯輕判半年原因曝光

女直播主抓包他偷吃！睡衣妹衣衫不整躲陽台辯：我來餵貓的

最難忘的慣竊！行竊遭逮N次　女所長一句話讓他寫信懺悔

快訊／台南永康公寓火警「1男無生跡」　現場留有瓦斯桶、遺書

防一氧化碳中毒！台中補助更換熱水器　１戶最高3000元

不滿學校啟動不適任教師調查　他持手機怒敲教務主任頭下場曝

重案回顧／虎豹潭6死意外！專家喊「3關鍵預兆」　只剩10秒可逃生

「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

曾賺600萬！大起大落金銀紙人生　8旬師堅持手工：做到沒能力為止

超派惡霸犬犬聚遇公狗狂追！　 爸氣炸台語訓：累犯再也不出去

財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

2億頭獎「一注獨得」在苗栗　超旺投注站財神光顧15次！

干擾念經....4屁貓「趴腿練拳頭」 鑽衣玩捉迷藏！和尚專心不動搖

高雄警除夕扮舞獅、撒錢塞褲襠　High過頭踩椅！警分局道歉了

快點給我！阿公拿零食逗汪孫 「點頭數5秒」...他暖笑秒收服

熱情柴犬遇「朋友」開心狂奔示好 對方傻眼跑走：我跟你很熟嗎？

10外孫排隊領紅包！阿公「彷彿看到債主」全程結屎面發錢

比偉士牌還少的古董車！「藍美達」只有他會修：重現美好回憶

妻傳訊：女鬼陪睡讓你爽歪歪　人夫崩潰分居5年求離婚

重案回顧／恐怖手法曝！女「花雕雞麵下藥」1刀剪下　他慘剩1.5CM

女ATM剛領10萬就遭搶　嫌犯輕判半年原因曝光

女直播主抓包他偷吃！睡衣妹衣衫不整躲陽台辯：我來餵貓的

最難忘的慣竊！行竊遭逮N次　女所長一句話讓他寫信懺悔

快訊／台南永康公寓火警「1男無生跡」　現場留有瓦斯桶、遺書

防一氧化碳中毒！台中補助更換熱水器　１戶最高3000元

不滿學校啟動不適任教師調查　他持手機怒敲教務主任頭下場曝

重案回顧／虎豹潭6死意外！專家喊「3關鍵預兆」　只剩10秒可逃生

入主杜卡迪只要13萬？陸摩托車廠Moxiao「借鑑」街頭霸王

已經吃過三輪！餐桌旁「冒出小黑狗」可憐眼直視　餓壞模樣網笑翻

喬科維奇10天內出面說明簽證風波　球王未來計畫受矚目

小資族拚存股「只靠這3檔」5年獲利曝　眾人驚呆：加碼時機超神

快訊／美股三大指數均跌！道瓊下殺288點　臉書Meta跌超23％

T1洋將大戰　桑尼攻守俱佳成最佳洋將典範

比偉士牌還少的古董車！「藍美達」只有他會修：重現美好回憶

韓網超準「手機充電」心理測驗！「剩幾%才充？」秒看愛情觀和性格

住宅大樓門禁功能失常　他提意見卻被「踢出屋主群組」氣炸

國際奧會主席將與彭帥會面　稱若她想調查絕對支持

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

社會熱門新聞

人夫逼妻子跟好友上床！她淚崩卻無法離婚

車停「死巷中間」就回南部　愛療癒下場曝光

小牛才牽1個月！健身教練初三打滑撞爛

正妹行員棄鐵飯碗　轉戰汽車業務收入曝

即／撞號誌桿碎成麻花捲　駕駛重傷受困

獨／除夕鞭炮聲嚇跑喜樂蒂　主人懸賞10萬大紅包

南投轎車高速撞　鏟斷電桿妻死夫重傷

快訊／超貴車禍！藍寶堅尼打滑撞電車頭爛毀

即／撞號誌桿車體碎成麻花捲！駕駛宣告死亡

控已婚前國手3度性侵　她崩潰提告慘遭逆轉

母雞群慘遭野狗毒手　苦主怨：能國賠嗎

五星飯店總座變酒空　愛看Ａ圖常醉倒各地

人夫上交友軟體…對鏡頭手淫才知對方是「她」

看A片驚見12部老婆作品！人夫心碎　她崩潰說出真相

更多熱門

相關新聞

女直播主抓包他偷吃！睡衣妹辯：來餵貓

女直播主抓包他偷吃！睡衣妹辯：來餵貓

台北一名舞蹈老師、兼職女直播主蘇女與丈夫發生爭執，一氣之下搬回娘家，沒想到朋友提醒「家裡有別的女人」，回家果真抓到丈夫與陌生女子共處一室，對方只穿睡衣，且衣衫不整躲在陽台，後續還辯稱「餵貓」，氣得蒐證提告。士林地院審理後，判丈夫、小三連帶賠償40萬元。

夫找小三喊要3人行 　正宮「一直忍耐」結局曝光

夫找小三喊要3人行 　正宮「一直忍耐」結局曝光

丹麥防疫全解封免戴口罩　與Omicron共存

丹麥防疫全解封免戴口罩　與Omicron共存

荷蘭老公性慾太強　新北空姐人妻跨海被離婚

荷蘭老公性慾太強　新北空姐人妻跨海被離婚

老婆愛上鄰居不回家　男暴怒活活勒死他

老婆愛上鄰居不回家　男暴怒活活勒死他

關鍵字：

婚姻妻子簡訊丈夫離婚法院

讀者迴響

熱門新聞

快訊／六福莊長頸鹿「布丁妹」搶救30分鐘亡　工作人員淚崩

女小豬《全明星》被爆沾3男！

楊繡惠受邀「首登央視春晚」影片曝光！真相笑翻

莫德納超夯！醫：我會選BNT　曝快打第3劑原因

初三是大凶日！4大禁忌一次看

初四撞立春！　15禁忌勿踩

黃少祺2兒確診Omicron！「高燒飆40度」妻子也染疫

蕭敬騰登春晚被罵「只有這天王沒事」！

「醫界王陽明」恢單2年爆求婚成功！　新歡身份曝光

全家物流公司爆群聚　暫停送貨

發票中千萬　她「網購1方式付帳」：中了無法領

iPhone實聯制「神級工具」！相機都不用開秒完成

初三大凶之日！　6項禁忌一次看

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

LINE「3方法」挖出舊帳　這招最狠一按露餡

更多

最夯影音

更多
「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡
曾賺600萬！大起大落金銀紙人生　8旬師堅持手工：做到沒能力為止

曾賺600萬！大起大落金銀紙人生　8旬師堅持手工：做到沒能力為止

超派惡霸犬犬聚遇公狗狂追！　 爸氣炸台語訓：累犯再也不出去

超派惡霸犬犬聚遇公狗狂追！　 爸氣炸台語訓：累犯再也不出去

財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

2億頭獎「一注獨得」在苗栗　超旺投注站財神光顧15次！

2億頭獎「一注獨得」在苗栗　超旺投注站財神光顧15次！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面