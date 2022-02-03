妻傳訊：女鬼陪睡讓你爽歪歪　人夫崩潰分居5年求離婚

▲北市人夫因妻嗆「晚上你身上的陰魂有陪你睡嗎？有爽嗎？」等，讓他受不了提起離婚官司。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者黃宥寧／台北報導

北市1名人夫不滿妻子懷疑他外遇，還持曬衣鋁桿毆打他，他受不了搬到工作宿舍住了5年，妻仍不放過，持續以簡訊傳送：「在宿舍多多念經，如有女鬼喜歡你，它會晚上陪你睡覺，還會讓你爽歪歪，搞得好，還會跟你生個鬼小孩」等情緒性字眼，崩潰的人夫訴請法院判准離婚。

人夫提告主張，和妻子在1978年結婚，在1996年離婚，又在1999年結婚，後來因個性、金錢、價值觀念、宗教信仰嚴重歧異，屢生衝突，妻子時常懷疑他外遇，在2016年2人發生爭執時，妻子竟持曬衣鋁桿毆打，他終於忍無可忍，在同年月搬離家中。

沒想到妻子卻在2017年起，多次以簡訊傳送：「像你兒子卡陰嚴重，我和他說話，他的反應跟你一樣」、「你在宿舍多多念經，如有女鬼喜歡你，它會晚上陪你睡覺，還會讓你爽歪歪，搞得好，還會跟你生個鬼小孩，祝你好運！」、「晚上你身上的陰魂有陪你睡嗎？有爽嗎？」等，也表明有離婚意願，並擬定離婚協議書，因此人夫向法法官請求判准離婚。

▲人妻認為是丈夫與別的女子過從甚密，甚至賺的錢僅供自己花。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

人妻到庭向法官表示無辜，她說丈夫婚後所賺的錢僅供自己花用，家庭生活及子女留學費用都是她負擔，她為了求家庭和諧從未計較，況且丈夫是擔任她公司連帶保證人，卻積欠銀行多筆債務，遭強制執行扣薪，更令人她心碎的是，丈夫又與其他女子過從甚密、謊報證件遺失、偽造文書，才導致雙方感情產生裂痕，縱使這段婚姻有破綻，也可歸責於丈夫，對此認為丈夫不可請求離婚。

法官認為，人夫當初選擇分居試圖暫避，如今卻演變成實質離異窘狀，2方長期缺乏良性溝通，導致夫妻感情失溫，足令雙方備感壓力、身心俱疲、痛苦萬分，雖然人妻表示沒有離婚念頭，但也沒有積極維繫修補情感跡象，難認雙方誠摯互信情感猶然存在，士林地方法院認雙方視彼如同破鏡，不願重新照面，無論在主觀或客觀上，也無回復希望，2人對於婚姻的破綻，均應負同等責任，因此判准離婚。