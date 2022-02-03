婚嫁喜俗知多少？從訂婚到迎娶重要儀節一次看

文／湯鎮瑋老師

在婚嫁習俗裡，婚前禮（訂婚）和正婚禮（結婚）是主要程序，這些程序都是源自周公的六禮。訂婚又稱「文訂」，昔稱「納吉」及「納徵」，在法律上，婚姻雖不以訂婚為形式條件，訂婚也不像結婚般繁複，但傳統習俗仍非常重視；就現代社會而言，亦須藉此表示對婚姻的敬慎仍屬重要儀節。

▲婚嫁喜俗知多少？（圖／取自免費圖庫Pixabay，下同）



訂婚係由雙方家長、男女訂婚人、介紹人及親友代表等，於約定日期，在女家或約定之地點，舉行訂婚之禮。男女訂婚人相互交換信物，如有需要，得訂立訂婚證書一式兩份。訂婚宜簡約，如須分送喜糖、喜餅以發給至親為宜。

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男方應準備之物品：新娘的衣服、鞋子、襪子、項鍊、手鐲、戒指、耳環等金飾，取偶數，亦可折合現金聘金（分大小聘，大聘為男方的體面，小聘為一般行聘、收聘用）

女方應準備之物品：新郎的衣服、鞋子、皮帶、皮包、戒指（信物）等物品取偶數，訂婚日送與男方，亦可折合現金。甜茶、甜湯圓、點心訂婚宴席、媒人禮的紅包

禮餅（又稱盒仔餅，即傳統大餅）

四色糖（桔餅、冬瓜糖、冰糖、糖果，象徵新人甜甜蜜蜜，白頭到老的意思）茶葉、龍鳳燭、龍鳳炮、排香、祖紙（都要成對）新娘的衣服、鞋子、襪子、項鍊、手鐲、戒指、耳環等金飾，取偶數，亦可折合現金

訂婚流程：

一、祭祖：男方在出發前先祭祖，祈求姻緣美滿。

二、出發：訂婚當日男方攜帶（六禮或十二禮）聘禮，鳴炮後出發前往女方家。赴女方家的人由男方家裡年長親友擔任（最好多為男生）；人數和禮車數須為雙數，但請避免四或八的人數，而禮車數一般為二或六輛；雙方看好戴戒指時間（通常早上十一點前左右），男方提前一小時到達為宜。

三、迎納：男方納聘車隊到女方家前約一百公尺處時「鳴炮」，女方也「鳴炮」回應後，媒人先下車，其他人接著下車；新郎最後由女方家幼輩開車門請出（新郎給幼輩開門紅包禮）。

四、介紹：男方親友依序進入女家，媒人正式介紹雙方親友；先介紹男方給女方。

五、納徵：男方工作人員抬行聘禮品進女方客廳，女方接受聘禮並賞予紅包（扛伕禮／車伕禮），並將陳列聘禮；而媒人從中將聘禮點交女方家長，女方親友將聘禮收好，並在神明桌上陳列供品。

六、奉甜茶：女方長輩請男方親屬依長幼入座，新郎居末座，此時新娘才由好命婆（福氣婦人）牽引出堂，捧著甜茶向男方來賓依序敬茶，媒人隨旁唸吉祥話祝福。

七、壓茶甌：稍後，好命婆（福氣婦人）再牽新娘出堂收茶甌（杯），男方親友將紅包捲起放入杯中或壓在杯下，也稱「壓茶禮」（男方家長及準新郎的紅包須比親友多一點，約二〇〇元、六〇〇元、一〇〇〇元、一二〇〇元即可）。

八、掛手指（戴戒指） ：戒指分為金戒，銅戒（取同音，意同心，亦可用鑽戒取代），用紅線相繫，時間到時，由福氣婦人牽引新娘至大廳，準新娘面向外坐在正廳中的高椅上，腳放矮椅上；於吉時戴戒指，先戴新娘中指再戴新郎中指（通常只套到第二指節，男女皆左手），媒人唸吉祥語，準婆婆替新娘戴上項鍊，見面禮之意，戴完訂婚戒指後，媒人提出雙方改換稱呼。先由準新郎對女方家屬改口稱呼過一次，再由準新娘對男方家屬同樣改口稱呼一次。

九、祭祖：點「排香」兩對，女方父母及準新人各一，共四份，由女方父母拜神明、祖先，並告婚事以定，祈求保佑；香柱插入香爐時，盡量一次插定，不可重插。（忌諱：有重婚之可能）

一〇、女方回禮：包括禮香、禮燭、禮炮各一份，和幾盒喜餅。以及回贈新郎的六或十二件禮物；若聘金退回或只收小定，媒人自女方家長手中接下，轉交男方家長。

一一、媒人禮：媒人禮若干，比女方稍多（女方亦可以喜餅來替代，回送即可）。

一二、訂婚宴：訂婚儀式完成後，女方設宴；用餐快結束前（即上甜點、水果之前一道菜、或是上魚前）男方要準備壓桌紅包給女方。男方不向女方招呼，就要先行離席，因為忌下聘之事再來一次。

一三、告祖禮：男方回家後應由父母或長輩陪同焚香祝禱，稟告祖先及神明。

男方應準備之物品：酒水、排香、祖紙、蠟燭（為敬女家祖先用）豬腿（或折合現金）

冬瓜糖、茶葉、紅蛋

迎娶親友總數為六、八或一二人（含新郎）

女方應準備之物品：紙扇與紅包

送嫁（新娘的兄弟，親友隨新娘到男方作客）

陪嫁、伴娘（二或六名）

迎娶流程

婚禮前夕：

一、祭拜：男方在婚禮前一天要祭拜天地、祖先、告知有婚事將舉行。

二、睡新床：新郎必須找一位男孩同睡新床，以期婚後早生貴子。

婚禮當天：

一、祭祖：男方在出門迎娶新娘之前，應先祭拜祖先。

二、迎親：迎親車隊以雙數為宜，特別以六的倍數為最佳。

三、燃炮：迎親禮車行列在途中，應一路燃放鞭炮以示慶賀並驅邪。

四、拜轎：禮車至女方家時，會有一男童持茶盤（上有兩顆蘋果）恭候新郎，此時新郎下車，給予男孩紅包答禮（開門紅包禮／相見禮），再進入女方家。

五、討喜：新郎與女方家人見面問候之後，應持捧花給房中待嫁之新娘，此時新娘的姊妹密友，會故意提出問題阻撓新郎見新娘，待通過考驗後才能見到新娘。

六、蓋頭紗：新郎給予捧花之後，應將頭紗放下，將新娘挽出大廳。

七、拜別：新郎與新娘上香祭祖，新娘應叩拜父母道別，而新郎僅鞠躬行禮即可。

八、出門：新娘應由一位福分高的女性長輩（好命婦人）持竹篩或黑傘護其走至禮車，因為新娘子在當天的地位比誰都大，但不與天公爭大，並希望也像這一位女性長輩一樣過著幸福美滿的日子，陪嫁姊妹一同預備上禮車。

九、新娘上禮車：禮車上方懸綁一棵由根至葉的竹子，根上掛著蘿蔔，以示「有頭有尾」；禮車後方則有朱墨畫的八卦竹飾，用以驅逐路上之不祥。

一〇、敬扇：新娘上禮車前，由一名生肖吉祥之小男孩持扇給新娘（置於茶盤上），新娘則回贈紅包答禮。

一一、潑水：在新娘上禮車後，女方家長應將一碗清水、稻穗及白米撒向新娘，表示覆水難收，意指希望新娘幸福，叫新娘不會有後悔的念頭。

一二、擲扇：禮車起動後，新娘應將扇子丟出窗外，意謂不將壞性子帶到婆家去，而另一種說法謂之為「棄姓」，從此跟著夫姓。

一三、燃炮：由女方家至男方家的途中一路燃放禮炮，車抵男方家門時，家人則燃放「炮城」慶賀告喜。

一四、摸橘子：禮車至後，由一位帶著兩個橘子的小孩來迎接新人，新娘要輕摸一下橘子，然後贈紅包答禮。這兩個橘子要留到晚上讓新娘親自來剝，意謂可招來「長壽」。

一五、牽新娘：新娘由禮車走出來時，應由男方一位有福氣之長輩持竹篩或黑傘頂在新娘頭上，並扶持新娘進入大廳。

一六、忌踩門檻：門檻代表門面，所以新人絕不可踩門檻，而應橫跨過去。

一七、過火盆踩瓦片：新娘進入大廳後，要跨過火盆，並踩碎瓦片。過火盆意謂去邪，踩碎瓦片則比喻「過去時光如瓦之碎」。

一八、敬茶：男方家中之長輩，將新娘介紹給家中認識，此儀式即是承認她成為家中的一員。

一九、祭祖：新人一拜天地，二拜高堂，夫妻交拜，送入洞房。

二〇、進洞房：新人坐在預先墊有新郎長褲的長椅上，謂兩人從此一心，並求日後生男。然後新郎揭開新娘頭紗，兩人合飲交杯酒，並吃由黑棗、花生、桂圓、蓮子、等物做成的甜湯，象徵「早生貴子」。

二一、忌坐新床：結婚當天，任何人皆不可坐新床，而新娘更是不能躺下，以免一年到頭都病倒床上。

二二、囍宴：宴請客人，分享喜悅，送客時並請賓客吃甜糖。