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辦婚禮「長輩喊開100桌」要超隆重！準新郎心累：搞得像選舉

▲▼婚禮。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

一名男網友心累表示，和女友已有結婚共識，但雙方家長都超愛面子，要求婚禮要辦得隆重，還喊要開100桌，導致細節一直談不攏，只能一拖再拖。

男網友在「靠北女友my girl」吐露心聲，「靠北一下雙方家長，現在年輕人自己辦婚禮是不是很困難？我跟女友想簡單樸素一點，不喜歡到處鋪張浪費，恨不得昭告天下那樣；但我們雙方家長都超愛面子，讓我們小倆口很無奈。」

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他接著抱怨道，「一下女方家長提議去哪間飯店，開個100桌，一下我方家長要擺設什麼，整個婚禮搞得像宣傳選舉，還要印製好看的喜帖，哈囉！我們沒要參選什麼啊！還要找什麼立委議員、里長，什麼社團工商大老等，兩方人馬拚場較勁？拜託一下，低調不好嗎？」

▲結婚,新娘,婚宴（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

由於兩家人談了多次，始終談不攏，也使得他們的婚禮一延再延，這讓原po忍不住爆氣，「真的超煩！現在又卡疫情，不能帶女友出國偷偷結婚，真的是搞死我們！」

對此，網友們紛紛回應，「把錢省起來～花在兩個人身上，不香嗎」、「自己先去登記啊！其他讓他們慢慢吵」、「登記就好了啊」。

還有苦主趁機訴苦，表示「我也超討厭這樣的長輩，婚宴費用我跟老公一起出的，都不是長輩出，我們算好人數9桌就好，結果婆婆婚宴當天突然說，9這個數字不好，硬改成10桌，我那天很忙要當新娘，根本無暇管這麼多，結果加1桌沒人坐，浪費了1萬多，我到現在想到還是覺得很幹。」

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